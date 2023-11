Diletta Leotta alla cena di gala in jeans e canotta: il segreto per rendere glamour un look casual Diletta Leotta ha partecipato alla cena organizzata da Alice Campello per il lancio della sua collezione di cosmetici nata dalla collaborazione con Sephora. Niente minidress, tailleur o look formali, ha scelto jeans e canotta ma abbinandoli a un accessorio sparkling.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera le star più famose del mondo della moda e dei social si sono riunite per un evento super atteso: il lancio della nuova collezione di cosmetici cruelty-free nata dalla collaborazione tra Sephora Italia e Alice Campello. Una maxi tavola decorata con candele e fiori bianchi, uno stand creato ad hoc per delle foto "da copertina" e una lista ospiti da paura, da Chiara Ferragni a Cristina Marino, fino ad arrivare a Chiara Biasi e Gilda Ambrosio: la cena di gala organizzata per presentare la linea è stata "tutta al femminile". Tra le invitate c'era anche Diletta Leotta, che ha avuto il merito di trasformare un comune look casual in una proposta di stile super glamour.

Il look casual di Diletta Leotta

Diletta Leotta è diventata mamma lo scorso agosto, ha messo al mondo la piccola Aria, la prima figlia nata dall'amore con Loris Karius, ma non per questo ha rinunciato alla sua passione per la moda, anzi, è più in forma e raggiante che mai e non può fare a meno di esaltarlo con delle scelte di stile all'insegna del glamour. Sebbene di solito ami puntare su minidress fascianti e crop top rivelatori, per la cena di gala organizzata da Alice Campello ha preferito la comodità di un look casual. La conduttrice di Dazn ha abbinato un paio di jeans a vita bassa e dal taglio dritto a una semplice canotta total white, per la precisione un modello aderente e con lo scollo all'americana.

Diletta Leotta in jeans e canotta

Diletta Leotta anticipa le feste con le scarpe sparkling

L'outfit casual di Diletta Leotta nascondeva però un accessorio super fashion che ha reso il tutto super sofisticato. Sarà perché già sente il clima di festa o perché intendeva "stemperare" lo stile un po' troppo informale, ma la cosa certa è che la conduttrice ha abbinato i jeans a un paio di scarpe sparkling. Si tratta di un paio di décolleté total silver tempestati di cristalli, un modello a punta e con un vertiginoso tacco a spillo. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Diletta ha dimostrato che anche un completo solitamente considerato "da giorno" può rivelarsi iper glamour se abbinato agli accessori giusti (meglio se scintillanti).

