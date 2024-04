video suggerito

Diletta Leotta in vacanza, l’escursione alle Isole Eolie con il montone da 6500 euro La conduttrice di DAZN è volata in Sicilia per le vacanze di Pasqua e ha deciso di fare una gita nell’arcipelago a nord della regione. Il look di Diletta Leotta per il tour in barca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Diletta Leotta ha voluto trascorrere le vacanze di Pasqua in Sicilia. La conduttrice di DAZN è tornata nella sua terra d'origine assieme alla figlia Aria, avuto dal futuro marito, il calciatore Loris Karius. In questi giorni Diletta Leotta si è fatta fotografare a bordo piscina, anticipando l'estate con un costume intero rosa, bagnetto anche per la piccola, che ha potuto tuffarsi grazie alle temperature favorevoli e godersi un po' di caldo. Dopo un po' di relax, la presentatrice ha voluto fare un giro alle Isole Eolie in barca documentando la gita sulle storie del suo profilo Instagram. "Il mio posto", scrive la conduttrice mentre inquadra prima se stessa e poi l'arcipelago situato nella costa nord della Sicilia.

La giacca di Diletta Leotta alle Isole Eolie

C'era un forte vento nelle Isole Eolie, come documentato da Diletta Leotta nei video condivisi con i suoi follower. Mentre la brezza marina le scompigliava i capelli biondi la conduttrice si riprendeva sorridente. Per la gita ha scelto un montone di Prada, del valore di 6500 euro, una giacca nera in pelle di pecora con collo shearling e tasca applicata sul petto decorata dal tipico triangolo smaltato con logo della Maison. Il capospalla si chiude frontalmente con bottoni ed è caratterizzato da maniche lunghe a spalla bassa e polsini con bottone. Ha poi inquadrato un suggestivo tramonto sul mare, mentre si allontanava sull'imbarcazione.

