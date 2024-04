La primavera di Diletta Leotta è rosa con i pois: il minidress lascia il reggiseno in vista

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Dopo l'evento di gala col compagno Loris Karius, Diletta Leotta ha trascorso il weekend a lavorare ma questa volta non ha seguito le partite della serie A italiana. È volata a Madrid come inviata di Dazn e dallo stadio Santiago Bernabeu ha documentato il "clasico", il derby spagnolo tra Real Madrid e Barcellona. Naturalmente non ha potuto fare a meno di raccontare l'esperienza sui social, condividendo alcuni scatti realizzati a bordo campo durante la diretta. Complici le temperature miti spagnole, ne ha approfittato per celebrare la primavera con un look a tema: ecco tutti i dettagli del suo miniabito a pois nero e rosa che ha lasciato il reggiseno in vista.

Quanto costa l'abito a pois di Diletta Leotta

L'avevamo lasciata in prima serata su Rai 1 con un sensuale outfit nudo, ora ritroviamo Diletta Leotta al Bernabeu di Madrid in una adorabile versione primaverile. Per seguire l'attesissimo derby spagnolo ha mixato glamour e sensualità con un minidress firmato Alessandra Rich che le ha fasciato la silhouette.

Diletta Leotta in Alessandra Rich

Si tratta di un modello in seta total pink decorato all-over con dei piccoli pois neri, ha le maniche lunghe con le spalline a sbuffo, delle romantiche ruches sulle cuciture, un maxi scollo a V e un fiocco in tinta all'altezza del punto vita. Quanto costa? Sugli e-commerce di moda di lusso il capo viene venduto a 1.790 euro.

Abito Alessandra Rich

Diletta Leotta rilancia il trend dell'intimo a vista

Il dettaglio iper femminile che non è passato inosservato nel look di Diletta Leotta (curato dallo stylist Nicolò Grossi)? La scollatura maxi ha rivelato un sensuale reggiseno nero a balconcino con due laccetti che si legano dietro al collo e che esaltano il décolleté. Naturalmente non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali neri di Philosophy di Lorenzo Serafini con dei nastri intorno alle caviglie. Capelli sciolti e leggermente ondulati, trucco dall'effetto naturale e sorriso stampato sulle labbra: la conduttrice di Dazn ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile.