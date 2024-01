Diletta Leotta, il look rosa pastello per la trasferta in Spagna Diletta Leotta è volata in Spagna, a Bilbao, per commentare il derby basco: per l’occasione la conduttrice di Dazn ha sfoggiato un completo rosa confetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

Diletta Leotta è volata in Spagna per commentare il derby basco tra Athletic Bilbao e la Real Sociedad. La conduttrice di DAZN è andata in trasferta a Bilbao per assistere a bordo campo all'incontro della Liga. Per l'occasione Leotta ha scelto un completo rosa pastello che si abbina perfettamente ai suoi capelli biondi.

Diletta Leotta in un'intervista del prepartita

Il completo rosa pastello di Diletta Leotta

Dopo aver sfoggiato un nuovo hairlook, Diletta Leotta è volata fino a Bilbao per commentare la il derby basco tra Athletic Bilbao e la Real Sociedad. Per affrontare l'inverno spagnolo, la conduttrice ha sfoggiato un look rosa pastello davvero glamour, rivisitando anche il tradizionale tailleur. Il completo sui toni del quarzo rosa, infatti, è composto da un blazer e una minigonna a vita alta leggermente svasata che conferisce all'intero outfit un tocco meno rigido e più divertente.

Diletta in Art Dealer.

Il tailleur rosa confetto è del brand italiano Art Dealer., che ha creato questo completo in lana – modello Tabitha – dalle linee sinuose da abbinare con un semplice dolce vita o con un corpetto nero con scollo a cuore come ha fatto Leotta. Anche la cintura della gonna è realizzata in lana al 100%. A completare il look quasi preppy, la conduttrice ha aggiunto un dettaglio grintoso: un paio di stivali al ginocchio neri in pelle di coccodrillo. L'intero outfit viene venduto sul sito del brand a 700 euro.

Diletta Leotta a Bilbao