Diletta Leotta cambia look: il nuovo taglio di capelli con i ciuffi platino è perfetto per l’inverno Diletta Leotta è tornata a lavorare dopo le lunghe vacanze natalizie e ne ha approfittato per rinnovare il suo look: ecco l’inedito taglio di capelli con cui ha dato il via al 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta ha ripreso a lavorare a pieno ritmo dopo le sue prima vacanze di Natale da mamma trascorse con Loris Karius e la piccola Aria e sui social non può fare a meno di documentare tutti i suoi impegni professionali, dalle giornate in radio alle interviste realizzate per il podcast Mamma Dilettante. L'avevamo lasciata in versione Catwoman durante una serata romantica col calciatore, ora la ritroviamo a dare simbolicamente il via a un nuovo anno di progetti "artistici" con un look completamente rinnovato. Nelle ultime ore ci ha dato un taglio e ha rivelato il risultato post-parrucchiere su Instagram: ecco come si è mostrata la conduttrice.

Il nuovo taglio di Diletta Leotta

Fino a qualche giorno fa Diletta Leotta aveva sempre portato i capelli lunghi fino al décolleté, tanto che potevano essere considerati uno dei tratti distintivi del suo stile. Nelle ultime ore, però, ci ha dato un taglio (anche se tutt'altro che drastico): al motto di "New Year, New Look", si è scattata un selfie negli studi di Radio 105, rivelando un'acconciatura inedita. Ha dato una leggera spuntatina alle punte e ha sfoggiato un adorabile long bob scalato e sfilzato. Si tratta di una pettinatura media particolarmente versatile e sbarazzina, può essere portata extra liscia o leggermente mossa come ha fatto la conduttrice, ed è per questo che si rivela perfetta per affrontare con stile le gelide temperature invernali.

Il new look di Diletta Leotta

Diletta Leotta con le ciocche bionde anni '90

I dettagli glamour nel nuovo taglio di Diletta non sono finiti qui: per rendere la pettinatura ancora più trendy la conduttrice ha aggiunto un particolare in pieno stile anni '90. Di cosa si tratta? Delle due ciocche frontali decolorate: ora sono biondo platino e ricordano i tempi delle Spice Girls, quando Geri Halliwell portava la chioma "bicolor". Certo, il contrasto non è così estremo, ma tanto è bastato per contornare il viso con un tocco di luminosità. Per il resto Diletta ha evitato di osare troppo con le tinture, è rimasta fedele al biondo e ha tenuto le radici scure come impone il trend del momento. In quante prenderanno ispirazione dal suo hair look invernale per essere super fashion?