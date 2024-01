Diletta Leotta sfoggia un completo colorato per la puntata di “Mamma Dilettante” Diletta Leotta ha ospitato Alessandro Matri e Federica Nargi nell’ultima puntata del podcast “Mamma Dilettante”: ecco il look scelto dalla conduttrice per l’intervista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

La nuova puntata del podcast Mamma Dilettante, condotto da Diletta Leotta, ha ospitato la showgirl Federica Nargi e l'ex calciatore Alessandro Matri. Per l'intervista, Leotta ha scelto un completo composto da minigonna e cardigan super colorato. La conduttrice è tornata a lavoro dopo aver trascorso un Capodanno in famiglia, con il compagno Loris Karius e la loro figlia Aria, nata lo scorso agosto.

Diletta Leotta a Mamma Dilettante

Diletta Leotta sceglie un look arcobaleno a Mamma Dilettante

Diletta Leotta ha intervistato Alessandro Matri e Federica Nargi, genitori di due bambine, Sofia e Beatrice, che hanno raccontato la loro vita quotidiana, rivelando come si dividono i compiti in casa. Tra notti insonni e racconti privati, la conduttrice di DAZN ha fatto da padrona di casa. Come per ogni puntata di Mamma Dilettante, Diletta Leotta si è fatta notare anche per l'outfit scelto.

Diletta Leotta in Max&Co

Per questa puntata, la conduttrice ha optato per un completo in maglia firmato Max&Co. super colorato: un'ottima idea per evitare di sfoggiare solo colori scuri o neutri nei mesi invernali. Il completo rosso, composto da minigonna a campana e cardigan coordinato, è arricchito dai colori dell'arcobaleno. Il cardigan in lana è impreziosito da un colletto che riprende il rosso che domina il capo. A completare il look, Diletta Leotta indossa calze velate e un paio di Mary-Jane in vernice con platform e tacco vertiginoso. Il set coordinato viene venduto a 350 euro sul web.

Il completo Max&Co. | Foto Zalando