Il primo Natale in tre di Diletta Leotta: veste di rosso come la piccola Aria Diletta Leotta e la piccola Aria si sono vestite di rosso per la Vigilia: una serata all’insegna del matchy matchy, nel colore natalizio per eccellenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta, Loris Karius, Aria

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il rosso è il colore per eccellenza del Natale ed è anche quello che ha scelto Diletta Leotta per queste feste così speciali. La conduttrice è diventata mamma questa estate, dunque ha trascorso la Vigilia col compagno il calciatore Loris Karius e con la piccola Aria, venuta al mondo ad agosto.

Il Natale di Diletta Leotta

Questo Natale è molto diverso dal precedente, per Diletta Leotta. L'anno scorso la conduttrice aveva trascorso le festività in Sicilia, la sua terra e ne aveva approfittato per presentare in famiglia il fidanzato. Stavolta i due non sono più soli, perché ad agosto sono diventati genitori. Aria ha cambiato le loro vite e le ha arricchite d'amore e gioia.

Diletta Leotta, Loris Karius, Aria

Con lei le festività hanno acquisito un valore e un significato speciale, tutto è nuovo, tutto è una scoperta. La coppia ha riccamente addobbato casa, per avere intorno una romantica e calda atmosfera natalizia e mostrare l'albero alla piccola, per la prima volta, è stata una grande emozione.

Leggi anche Stufi della tombola? Qui trovate 5 videogame da provare in queste vacanze con amici e parenti

Diletta Leotta in AndreAdamo

Natale all'insegna del rosso

Dopo aver sfoggiato un paio di stivali di vernice rossa per una puntata di Mamma Dilettante, anche la sera della Vigilia la conduttrice si è lasciata affascinare da questo colore, quello più tradizionale quando si parla del Natale. Ha trascorso la serata in famiglia e ha scelto un look glamour ed elegante.

Abito AndreAdamo

È un abito midi a coste, in maglia, di AndreAdamo, con schiena nuda e ampia scollatura barca che lascia le spalle scoperte. Il modello costa circa 647 euro. Abitino rosso di velluto per la bimba, con collant bianchi. Immancabile la foto di rito davanti all'albero di Natale, per immortalare una serata di famiglia speciale e da ricordare: la prima Vigilia in tre.