Diletta Leotta, la camicia over diventa un abito e si abbina agli stivali di vernice rossa Diletta Leotta ha invitato Francesca Sofia Novello nella seconda puntata di Mamma Dilettante. Oltre a raccontare un simpatico aneddoto sulla sua gravidanza, ha anche sfoggiato un look all'insegna del glamour e della sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Mamma Dilettante, il podcast dedicato alla maternità lanciato da diversi mesi da Diletta Leotta. Complice la sua esperienza con la piccola Aria, la conduttrice ha deciso di raccontare ogni aspetto della vita da mamma, dalle paure della gravidanza agli inconvenienti legati al parto, fino ad arrivare ai primi tempi con il piccolo, quando qualsiasi neo-genitore tende a non sentirsi all'altezza. La settimana scorsa ha dato il via alla nuova stagione del programma invitando Federica Pellegrini, mentre nelle ultime ore ha chiacchierato con la seconda ospite, Francesca Sofia Novello. Diletta è apparsa super trendy con un outfit all'insegna del glamour e ne ha approfittato per raccontare un aneddoto inedito sulla sua dolce attesa.

L'originale aneddoto sulla gravidanza di Diletta Leotta

Nella seconda puntata di Mamma Dilettante Francesca Sofia Novello ha raccontato di essere stata la prima ad aver scoperto della gravidanza di Diletta Leotta. Le due si trovavano insieme a un evento della Milano Fashion Week, per la precisione una cena di gala che si aprì con un antipasto a base di prosciutto crudo (alimento solitamente vietato in gravidanza). La modella, già mamma di Giulietta da diversi anni, si insospettì non poco dopo aver notato che Diletta non mangiava nulla. A quel punto, però, fu la conduttrice in persona ad aprirsi e a cominciare a farle una serie di domande sulla dolce attesa e sul parto, rivelandole così quello che fino ad allora era un segreto.

La seconda puntata di Mamma Dilettante

Diletta Leotta in camicia e stivali

Al di là degli aneddoti rivelati durante l'intervista, ad attirare le attenzioni dei fan è stato il look super trendy di Diletta Leotta. Sotto consiglio dello stylist Nicolò Grossi, la conduttrice ha trasformato una camicia oversize in un minidress, per la precisione ha scelto un modello firmato Ballantyne a righe bianche e azzurre che sembra essere da uomo, lasciando le gambe nude in vista.Gianluca Capannolo

Diletta Leotta con gli stivali di vernice rossa di Gianluca Capannolo

Niente décolleté, sneakers o mocassini, per completare il tutto ha scelto un paio di stivali che non potevano passare inosservati: dei cuissardes in vernice rosso fuoco col tacco medio e largo di Gianluca Capannolo. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e manicure nude: Diletta ha dimostrato ancora una volta di essere un'indiscussa icona fashion.