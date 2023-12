Diletta Leotta intervista Federica Pellegrini col pancione: lilla e black&white per le mamme Una in lilla, l’altra in black&white: Diletta Leotta ha intervistato Federica Pellegrini per Mamma Dilettante. La campionessa olimpica è vicina al parto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta e Federica Pellegrini

Diletta Leotta ha ufficialmente annunciato il ritorno del suo podcast, Mamma Dilettante. Lo ha comunicato in compagnia di un'ospite importante: la piccola Aria, nata ad agosto. In qualche modo proprio la bimba è stata fonte di ispirazione per questo progetto, dedicato al tema della maternità e della genitorialità. Le prime puntate risalgono a poco prima che nascesse, quando la conduttrice aveva ancora il pancione. Nel corso dei mesi ha intervistato e si è confrontata con Michelle Hunziker, Elisabetta Canalis, Martina Coolombari. L'ospite del 18 dicembre è invece un volto molto noto e molto amato dello sport, una campionessa che sta per dare alla luce la sua primogenita: Federica Pellegrini.

Il look di Diletta Leotta

Diletta Leotta, sempre attenta alle tendenze, non ha lasciato passare inosservato uno dei trend più gettonati questo inverno: il coordinato in lana. Sembra ami molto il caldo due pezzi, apprezzato anche da Kate Middleton. È una soluzione non solo comoda e adatta a ogni occasione, ma anche chic, che regala all'outfit un tocco elegante e di classe. Dai monocromatici agli spezzati, dalla gonna mini a quella corta, dal cardigan al dolcevita, le opzioni proposte in passerella per la stagione in corso sono svariate.

Diletta Leotta in Benetton

Dopo aver indossato il completo nel video girato con la piccola Aria, la conduttrice ha riproposto il look anche per la puntata di Mamma Dilettante girata con Federica Pellegrini. La scelta è caduta su un coordinato di Benetton lilla: fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023-24 disegnata da Andrea Incontri. Il cardigan a manica lunga con scollo a V e bottoni presenta lavorazione traforata effetto uncinetto 3D. Costa 89,95 euro sul sito ufficiale. Ha completato il look con un paio di calzini bianchi e iconiche Mary Jane col cinturino, ma nella versione col tacco altissimo.

Leggi anche Diletta Leotta col bikini nero in gravidanza: esalta il pancione col pareo incrociato

Diletta Leotta e Federica Pellegrini

Il look di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno per accogliere in famiglia la loro primogenita. Pur avendone rivelato il sesso, hanno mantenuto il segreto sul nome e ormai manca davvero poco al parto. La nascita della bimba, come ha raccontato la campionessa a Silvia Toffanin ospite di Verissimo, è prevista proprio tra Natale e Capodanno. Per raccontare le sue emozioni da neo mamma, la nuotatrice ha parlato con Diletta Leotta, ospite di una puntata di Mamma Dilettante.

Per l'occasione ha scelto un look black&white, che combina elemtni rock e bon ton. Ha indossato un abitino nero a maniche corte con camicia bianca dal colletto candido bene in vista. Lo ha abbinato a un paio di calze a rete, con mocassini bassi e calzini. La campionessa ha risposto a tutte le domande e le curiosità, comprese quelle più scomode, per esempio: "La piccola potrà uscire col suo allenatore?".