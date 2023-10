Kate Middleton col completo in maglia lancia la tendenza per essere impeccabili in autunno Kate Middleton non sbaglia un colpo: il completo in maglia è perfetto quando si è alla ricerca di qualcosa di caldo, ma non si vuole rinunciare allo stile.

Kate Middleton

Questa settimana l'agenda di Kate Middleton è fitta di appuntamenti. La principessa del Galles, infatti, ha in programma diversi incontri, tutti dedicati a un tema che le sta particolarmente a cuore, per cui si batte da tempo. Ieri è stata la Giornata internazionale della Salute Mentale e l'ha trascorsa presso Factory Works, parlando ai giovani. Anche oggi e domani sarà coinvolta in altre occasioni di incontro per sensibilizzare sull'argomento. Oggi è stata la volta della Nottingham Trent University, appunto per parlare a docenti e studenti dell'importanza di prendersi cura del corpo, ma anche della mente.

Il look monocromatico di Kate Middleton

Kate Middleton è tornata alla gonna. Nelle ultime uscite pubbliche, la principessa ha sfoggiato diversi modelli di tailleur, uno dei capi must del suo guardaroba. L'abbiamo vista sia con completi coordinati che spezzati, ma sempre coi pantaloni. È stata la volta del gessato per l'incontro col CEO di Apple, poi ha riciclato la giacca in tweed già vista in una precedente occasione, poi è stata la volta del power suit abbinato a T-shirt e dell'intramontabile tailleur total white, must have dell'autunno.

Kate Middleton in Sézane

Per l'appuntamento con la Nottingham Trent University, la principessa ha fatto una scelta di stile diversa, ma imponendosi come sempre con eleganza e risultando estremamente di classe. Ha optato per un coordinato invernale neutro. L'outfit è composto da una gonna midi e un maglione con bottoni sulle maniche del marchio francese Sézane. I due capi costano rispettivamente 156 euro e 127 euro: entrambi sono già andati sold out! Ha completato il look con accessori perfettamente abbinati: décolleté Gianvito Rossi da 630 euro e borsa Tusting da 284 euro. Immancabili i tanto amati orecchini di perle: questi sono di Simone Rocha.

Kate Middleton con orecchini Simone Rocha

Completi in maglia, la tendenza del momento

Il coordinato in lana è la tendenza da copiare perfetta per i primi freddi autunnali, quando si è alla ricerca di qualcosa di caldo ma al tempo stesso estremamente chic, per essere impeccabili. Kate Middleton è una fan di questo abbinamento, che ormai è presenza fissa nelle collezioni delle principali Maison. Anche pochi giorni fa ha optato per un completo di lana total grey, composto da gonna e gilet. La principessa non sbaglia un colpo e anche stavolta ha fatto centro, coniugando semplicità e stile.