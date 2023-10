Il significato degli orecchini-stella di Kate Middleton: li ha indossati per mantenere una promessa Gli orecchini a forma di stella nascondono una storia potente e toccante: hanno un grande valore simbolico.

Il principe e la principessa del Galles hanno trascorso la giornata presso Factory Works, parlando ai giovani in un forum organizzato in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. Per tre giorni la coppia sarà coinvolta in diversi impegni istituzionali in tutto il Regno Unito per celebrare la ricorrenza, per sensibilizzare sull'importanza di curare il benessere mentale e di prendersi cura del corpo, ma anche del nostro mondo interiore. È una causa che a Kate Middleton sta particolarmente a cuore.

Il look di Kate Middleton

Questo autunno per Kate Middleton è ufficialmente la stagione dei blazer. La principessa ha senza dubbio una passione per questo capo di abbigliamento: ama abbinarlo a bluse o a T-shirt, per un effetto sofisticato o per risultato più casual. Ultimamente a tutti gli impegni istituzionali in cui è stata coinvolta, ha sempre optato per la giacca: sia completi coordinati che spezzati. Ha sfoggiato l'intramontabile gessato per incontrare il CEO di Apple, ha riciclato la tanto amata giacca in tweed perfetta per i primi freddi, l'abbiamo vista col power suit abbinato a T-shirt bianca e col tailleur total white.

Per l'incontro organizzato nella giornata dedicata alla salute mentale, ha puntato su una T-shirt scura abbinata a pantaloni dello stesso colore, leggermente svasati sul fondo. Scure anche le scarpe, le immancabili décolleté col tacco. Per dare un tocco di colore, ha aggiunto un blazer giallo senape. È di LK Bennett, un brand di cui indossa spesso le creazioni e costa 415 euro. Si tratta di un capo spalla riciclato: lo ha indossato qualche mese fa, anche se in un outfit completamente diverso, più casual, con scarpe da ginnastica e capi bianchi invece che neri.

Perché la principessa ha indossato gli orecchini-stella

Nel look semplice del giorno, la principessa ha aggiunto un tocco di luce, ma senza attingere alla preziosa collezione reale di gioielli. Ha indossato un paio di orecchini che hanno un valore sentimentale, più che economico. Sono gli orecchini a forma di stella (modello Issy) di Ear Sass: costano 30 euro. Sono stati regalati alla principessa del Galles da Sarah Renton, allenatrice del Maidenhead Rugby Club nonché cugina di Sophie McGown, la fondatrice del brand, in memoria della defunta figlia (Issy Phipps): la 17enne si è tolta la vita a inizio anno. Nell'incontro di questa estate, Kate Middleton aveva promesso a Sarah Renton che avrebbe indossato quegli orecchini: e ha mantenuto la promessa, tra l'altro in una giornata importante come quella dedicata alla salute mentale.