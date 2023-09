Kate Middleton in total white, il tailleur è il must have del guardaroba autunnale Kate Middleton ha assistito alla vittoria dell’Inghilterra contro l’Argentina, alla Coppa del Mondo di rugby, con un look total white.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton in Alexander McQueen

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo sport è una grande passione di Kate Middleton, assieme alla fotografia. La principessa ama in particolare il tennis: è ospite fissa a Wimbledon, dove quest'anno ha assistito alla finale in verde smeraldo. Nel febbraio 2022, la regina Elisabetta l'ha nominata patrona della Rugby Football Union e della Rugby Football League. Questi ruoli erano precedentemente ricoperti dal principe Harry, che li ha persi nel momento in cui si è dimesso da membro senior della famiglia reale. La moglie del principe William, dunque, non poteva mancare all'apertura della Coppa del mondo di rugby allo Stade de Marsiglia in Francia: l'Inghilterra ha vinto contro l'Argentina 27-10.

Il tailleur è il must have dell'autunno

Tailleur e completi sono i capi must have dell'Autunno/Inverno 2023-24, quelli da avere assolutamente nell'armadio per essere impeccabili in ogni occasione. Hanno fatto da protagonisti in passerella, difatti dominano le collezioni moda delle principali Maison: con camicia o con T-shirt, monocolore o fantasia, in versione spezzata o abbinata, le versioni sono tantissime. Ed è un look perfetto per occasioni formali o informali, estremamente versatile. Ovviamente per gli appuntamenti di lavoro il tailleur resta l'outfit per eccellenza. Kate Middleton è una fan del power suit. Qualche mese fa l'abbiamo vista in rosa cipria per un incontro al museo e ha scelto il completo anche a inizio anno, ma in bordeaux, proprio per il primo evento ufficiale nel ruolo di patrono della Rugby Football Union e della Rugby Football League. Per l'appuntamento alla Coppa del mondo ha scelto l'intramontabile eleganza del bianco.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Kate Middleton in total white

Kate Middleton ha puntato sul total white per assistere alla partita tra Inghilterra e Argentina. Ha riciclato un must have del suo guardaroba: un tailleur monocromatico composto da pantaloni a gamba larga, camicia e blazer monopetto con revers a lancia. Il completo è di Alexander McQueen e lo aveva precedentemente indossato ai Giochi del Commonwealth nell'agosto 2022. Stavolta lo ha abbinato a clutch Massimo Dutti in pelle intrecciata, décolleté candide e gioielli in oro bianco e diamanti.