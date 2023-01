Kate Middleton col tailleur bordeaux prende il posto di Harry: è il primo look riciclato del 2023 Kate Middleton ha preso il posto di Harry nei panni di patrono della Rugby Football Union e della Rugby Football League. Per il primo evento ufficiale in questo ruolo ha scelto un elegante tailleur bordeaux, peccato solo che fosse riciclato.

A cura di Valeria Paglionico

Gli impegni istituzionali della Royal Family non hanno subito alcuna battuta d'arresto dopo la pubblicazione di Spare, il libro shock firmato dal principe Harry, anzi, i Windsor continuano ad apparire spesso in pubblico in versione raggiante e glamour. Se William si era mostrato col grembiule ai fornelli qualche giorno fa, sua moglie Kate Middleton aveva preferito seguire uno dei trend del momento, quello dei completi in maglia. Nelle ultime ore è tornata di fronte ai riflettori e, come da tradizione, non ha rinunciato allo stile, anche se non ha resistito alla mania del riciclo: ecco qual è il suo primo look "già visto" che ha proposto nel 2023.

Kate Middleton prende il posto di Harry

Kate Middleton è tornata in pubblico, lo ha fatto durante un evento istituzionale che si è tenuto ieri ad Hampton Court Palace, Londra, dove ha incontrato i giocatori di rugby sulla sedia a rotelle. La cosa che in pochi sanno è che ha preso il posto di Harry in questo ruolo, visto che quest'ultimo da quando si è trasferito in America non è più patrono della Rugby Football Union e della Rugby Football League. Naturalmente la principessa ha preferito evitare di commentare la questione (e tutte le dichiarazione di Harry in Spare), si è limitata a dimostrare di essere super competente, così che non si sentisse affatto la mancanza di suo cognato.

Kate Middleton in Roland Mouret

Il completo riciclato di Kate Middleton

Per l'ennesimo ritorno in pubblico la Middleton non ha rinunciato allo stile: è apparsa chic e glamour in un tailleur bordeaux. Si tratta di un modello firmato Roland Mouret con pantaloni dritti e giacca monopetto coordinata, a cui ha aggiunto un semplice maglioncino color panna. A completare il tutto non potevano mancare i tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté di Gianvito Rossi, e degli orecchini a cerchio di Daniella Draper. Il dettaglio che non è passato inosservato? Il completo è riciclato, la principessa lo aveva già indossato qualche mese fa a Boston, anche se in quell'occasione l'aveva abbinato a una camicia col nastro (ricordando in modo impressionante lo stile di Harry Styles).