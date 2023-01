Il principe William con il grembiule: ai fornelli rivela cosa cucina insieme a Kate Middleton La famiglia reale mantiene uno stretto silenzio sul libro di Harry ‘Spare’: il principe William ha preferito tenersi occupato in cucina anziché commentare le accuse del fratello.

A cura di Beatrice Manca

Mentre continuano le polemiche su Spare, il memoir esplosivo del principe Harry, a Londra tutto tace. Business as usual, insomma: seguendo il motto di famiglia "mai lamentarsi, mai spiegare" tutti sono tornati ai propri impegni senza rilasciare alcuna dichiarazione. Perfino il principe William, il più criticato nel libro, preferisce tenersi occupato: piuttosto che lasciarsi trascinare dal gossip ha messo (letteralmente) le mani in pasta cucinando per un'associazione di beneficienza.

Il principe William in versione casual con il grembiule

Dopo l'uscita di coppia con la moglie Kate Middleton, il principe William ha fatto un'apparizione in solitaria in un ente di beneficenza giovanile a Slough, Together as One. Qui ha avuto modo di parlare con i volontari e di mettersi ai fornelli, cucinando un piatto di noodles e pollo speziato. L'erede al trono è apparso in una versione rilassata e casual: ha tolto la giacca e ha indossato un grembiule blu sul pullover bordeaux per mettersi ai fornelli. Da molti il gesto è stato letto come una risposta silenziosa al ritratto che ne fa il fratello nel libro, dipingendolo come snob, freddo e distaccato. Secondo gli esperti il principe ha voluto mostrare al pubblico un lato più "casalingo", da padre di famiglia abituato a cucinare in casa.

Il principe William ai fornelli

Il principe William prepara la colazione a casa

Durante l'apparizione il principe si è lasciato andare a qualche piccola confessione: "Io non cucino molto, Catherine invece è bravissima. Io di solito preparo la colazione, la vera colazione inglese" ha detto ai volontari. "Faccio una pessima bistecca – ha aggiunto, secondo quanto riporta la BBC – Le mie salse escono piuttosto secche o grumose, devo lavorare su quelle". Non una parola, invece, sul fratello: a Liverpool i principi di Galles hanno evitato accuratamente le domande dei giornalisti, ignorando ogni richiesta di commento su Spare. Per ora, gli unici commenti del principe sono sulle sue (scarse) abilità culinarie.