Harry Styles è l’uomo più copiato: Kate Middleton e le star che si sono ispirate al suo stile Harry Styles è l’icona fashion del momento, il più copiato. Royals e celebrities si sono ispirate al suo stile, replicandone i look, persino Kate Middleton.

A cura di Giusy Dente

Harry Styles è l'artista più copiato del momento. Il cantante ha fatto del suo stile un inconfondibile tratto di unicità: è il re della moda genderless e non ha paura di giocare con make-up e accessori tradizionalmente "femminili", includendo nel variegato guardaroba anche gonne, pellicce, abiti, gioielli, scarpe col tacco. Per lui non esistono etichette di genere, esprime con l'abbigliamento un messaggio di libertà oltre gli stereotipi. Lo stile del cantante ha catturato l'attenzione di celebrities, influencer e royals che hanno cominciato a "copiarne" gli outfit di tendenza.

Kate Middleton in Roland Mouret

Kate Middleton si ispira a Harry Styles

Harry Styles ha ispirato le persone a sentirsi libere di esprimere la propria personalità anche attraverso il guardaroba. Hanno preso spunto dai suoi look diverse celebrities e non ha resistito nemmeno Kate Middleton. Si può notare una certa somiglianza tra un recente outfit della principessa e un look del cantante del 2020. L'ex membro dei One Direction ai British Awards 2020 ha sfoggiato un total look Gucci color melanzana.

Harry Styles in Gucci

Era un completo della collezione Autunno/Inverno 2019-2020, abbinato a pull color malva e Mary Jane basse in pelle nera su calzino bianco a contrasto. Un abbinamento simile lo ha recentemente sfoggiato la moglie del principe William in viaggio negli States. Nel suo secondo giorno a Boston ha indossato un elegante tailleur color prugna di Roland Mouret: blazer e pantaloni abbinati a camicia rosa con fiocco, borsa a mano di Chanel e décolleté dello stesso colore firmate Gianvito Rossi.

Gigi Hadid in Tommy Hilfiger

Gigi Hadid "copia" Harry Styles

L'audacia di Harry Styles ha conquistato Gigi Hadid, che ne ha replicato un outfit lo scorso ottobre. La super modella ha preso parte a un evento a New York e per l'occasione ha puntato su un tailleur in velluto blu elettrico di Tommy Hilfiger abbinato a camicia e décolleté bianche. Il colore si è immediatamente imposto come una delle nuance di tendenza dell'autunno 2022.

Harry Styles in Gucci

Ma Harry Styles lo aveva adocchiato tempo prima. Il cantante ha indossato proprio un tailleur di velluto blu elettrico alla cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame del 2019, un total look Gucci d'ispirazione anni Settanta perfetto per l'occasione, visto che ha anche duettato con una leggenda del decennio, Stevie Nicks.

Brad Pitt in Haans Nicholas Mott

Brad Pitt sul red carpet con la gonna

Non sono solo le donne a portare lo stile di Harry Styles non loro guardaroba. Alle precedenti si aggiungono anche Demi Lovato, Amanda Holden, Olivia Attwood e ci sono anche uomini nel lungo elenco, per esempio Austin Butler, Oscar Isaac e Brad Pitt. Alla premiere del film Bullet Train a Berlino, l'attore ha sfilato sul red carpet con gambe in bella mostra e gonna di lino con giacca coordinata. Il cantante è stato il primo uomo a cui Vogue ha dedicato una copertina, in cui posa appunto in gonna.

Harry Styles per Vogue

La capacità del cantante di abbattere la norma e dare vita a un nuovo modo di intendere la moda, ha contagiato tutti. Il suo stile piace perché è autentico: Styles è se stesso tanto in gonna quanto in pantaloni, tanto vestito di velluto quanto col pizzo. Le celebrities apprezzano il fatto di potersi vestire senza la paura di essere giudicati, fedeli a ciò che si è e unicamente seguendo il gusto personale.