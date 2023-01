Il completo in maglia di Kate Middleton è il look più caldo (e elegante) dell’inverno 2023 La principessa di Galles Kate Middleton ha visitato un asilo infantile con un look colorato e chic: il coordinato in lana è la tendenza da copiare per essere impeccabili anche quando fa freddo.

A cura di Beatrice Manca

La famiglia reale inglese è tornata al lavoro di buona lena dopo l'uscita del libro bomba del principe Harry. Nel silenzio stampa più assoluto ogni membro senior della famiglia ha ripreso gli impegni pubblici con il sorriso sul volto, come se nulla fosse accaduto. Dopo una prima uscita in coppia, il principe e la principessa di Galles si sono divisi: mentre William cucinava per un'associazione di beneficienza, la moglie Kate Middleton ha visitato un asilo sfoggiando l'outfit più chic e caldo dell'inverno.

Kate Middleton con il look color ruggine

La principessa di Galles ha visitato la Foxcubs Nursery, una struttura per l'infanzia a Luton: da anni infatti porta avanti progetti dedicati ai primi anni di vita, i più delicati per lo sviluppo futuro. Kate Middleton ha giocato con i bambini, facendoli sorridere tra maschere e disegni. Per l'occasione ha scelto un abito caldo e comodo, adatto alle temperature di gennaio: un coordinato composto da dolcevita in cashmere e gonna longuette color ruggine.

Kate Middleton indossa Gabriela Hearst

L'outfit è interamente firmato Gabriela Hearst, stilista molto attenta al tema della sostenibilità. La principessa ha abbinato al completo un paio di stivali scamosciati Gianvito Rossi e una cintura nera in vita. Per completare il look la principessa ha indossato un cappotto cammello di Massimo Dutti, un classico senza tempo.

Kate Middleton con un cappotto cammello Massimo Dutti

La tendenza maglia per l'inverno 2023

Il completo in maglia, morbido e chic, è una delle tendenze invernali più amate dalle passerelle: da Chanel a Ferragamo, da Acne Studios a BOSS, moltissimi brand hanno proposto coordinati con pullover e gonne a tubino. I saldi sono l'occasione giusta per investire su questi capi e copiare il look, la soluzione perfetta per essere eleganti anche quando è freddo.