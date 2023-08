Gli abiti essenziali per il rientro a settembre: i look per l’autunno con blazer e tailleur Settembre è alle porte ed è ora di preparare il guardaroba al rientro in ufficio: blazer, tailleur e completi sono i capi che ci faranno compagnia per l’Autunno/Inverno 2023-24.

A cura di Beatrice Manca

Come affrontare l'ansia da rientro? Semplice: con una sessione di shopping. Pochi capi ma studiati con precisione per costruire un guardaroba versatile ed essenziale perfetto per tornare al lavoro, in aula e alla quotidianità. La tendenza dell'autunno 2023 è il tailleur, rivisitato in chiave destrutturata, colorata o sexy. Insomma: addio alle mise bon ton, quest'anno il completo giacca pantaloni è l'alleato di stile di cui non potremo più fare a meno. Da portare in versione coordinata o ‘spezzata' per il tempo libero, ispirandosi alle sfilate Autunno/Inverno 2023-24.

Il tailleur è il protagonista delle passerelle Autunno/Inverno 2023-24

Tutte in riga. A giudicare dalle sfilate parigine e milanesi, ci avviamo a un inverno di sobria, rilassata eleganza. Insomma: il quiet luxury che tanto ha affascinato i social ora diventa protagonista del guardaroba, con look che rifuggono dai loghi e dalle tendenze streetstyle per tornare ai grandi classici. Niente incarna questa nuova filosofia fashion meglio del tailleur, che infatti domina le passerelle: minimal e fluido quello di Tod's, power suit quello di Saint Laurent (che infatti esagera le spalline anni Ottanta) femminile quello di Miu Miu.

Brunello Cucinelli

Come si sceglie il nuovo tailleur per il rientro in ufficio? Un taglio pulito ma morbido, con pantaloni leggermente oversize e la vita alta. Se preferite la versione con la gonna avete l'imbarazzo della scelta, dalla mini di N°21 alle gonne di Prada. La palette cromatica è chic, sì, ma senza rinunciare al colore: dal rosso carminio di Ferragamo, il must dell'inverno, fino al giallo pallido di Jil Sander. Torna protagonista il grigio, declinato sia tinta unita che nelle varianti del tweed e del principe di Galles.

Jil Sander

Come indossare il blazer seguendo la moda dell'Autunno 2023

Non solo completi: il blazer è il capospalla indispensabile per i look da rientro, da indossare anche in versione spezzata. Il fascino eterno di questo capo è nella sua versatilità: si abbina facilmente ed eleva ogni look. All'arrivo del primo fresco, a fine estate, si indossa su jeans e camicia bianca per un look senza tempo alla "Gucci maniera", perfetto dall'ufficio al brunch. Ma non sfigura neanche su un paio di shorts con gli anfibi, per bilanciare le proporzioni, o sulla minigonna a pieghe.

Gucci

Il blazer ha attraversato la moda con il suo fascino college, rigoroso e un po' intellettuale. Si tratta di un investimento che si rivelerà prezioso per l'autunno e per l'inverno: ci accompagna in ufficio la mattina, in un'occasione formale la sera, si infila con nonchalance sopra a una t-shirt stampata o sul dolcevita all'arrivo dell'inverno. Il tocco finale? Mocassini e un filo di perle, anche con i jeans. Ed è subito OldMoney Aesthetic.