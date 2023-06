Altro che gioielli da signora: la collana di perle ora è per tutti (e si abbina ai look casual) Il filo di perle, simbolo intramontabile di eleganza, sta vivendo una nuova giovinezza: complice TikTok, spopola tra i ragazzi e diventa genderless, per uomini e donne.

A cura di Beatrice Manca

Dior Primavera/Estate 2023

C'era una volta la collana di perle, sempre al collo di signore elegantissime e un po' snob. Dai ritratti nobiliari del Rinascimento alla regina Elisabetta II – sempre con la collana a triplo filo al collo – le perle sono un antichissimo status symbol. Il filo di perle è stato per decenni il simbolo di una certa eleganza: irreprensibile, sì, ma anche un po' agée. Ora però qualcosa è cambiato: complice TikTok e l'evoluzione della moda genderless, sempre più uomini indossano le perle nella vita di tutti i giorni, sotto la camicia o il pullover e perfino con la canottiera. Ma com'è stato possibile un cambio di passo così radicale?

La collana di perle è la tendenza per l'uomo

Da Coco Chanel a Audrey Hepburn in Colazione Da Tiffany, da Jackie Kennedy a Grace Kelly, le perle hanno consolidato un posto speciale nella moda per la loro eleganza. Sono i gioielli delle grandi occasioni, le indossano le spose ai matrimoni e sono concesse anche ai funerali, perché discrete. Fino a poco tempo fa ce le immaginavamo al collo di ‘sciure' come Bree Van De Kamp, la casalinga ‘perfettina' della serie Desperate Housewife, tra golfini colorati e gonne a matita. Adesso basta guardarsi intorno – dai social alle metropolitane – per capire che questo gioiello ha uno status tutto nuovo.

Justin Bieber, foto di @rorykramer via Instagram

Punto numero uno: fanno impazzire la Generazione Z, che del resto ha rispolverato l'estetica #OldMoney dei fondi fiduciari. Secondo: sono sempre più spesso al collo degli uomini, anche grazie a star dallo stile genderless come Timothée Chalamet o Harry Styles, che ne ha fatto una firma di stile.

Harry Styles

Le collane di perle sono la tendenza dell'estate 2023

Ma a dare slancio alla tendenza è stata soprattutto Vivienne Westwood con la sua collana Bas Relief Pearl Choker. Il gioiello in sé non è affatto nuovo: è stato lanciato nel 1987 insieme alla collezione invernale Harris Tweed. Da allora continua a essere uno dei best seller del brand, soprattutto dopo che Katy Perry l'ha indossata all'incoronazione di re Carlo insieme a un tailleur rosa confetto.

Katy Perry in Vivienne Westwood

Il fascino che questa collana, dal design tutt'altro che minimalista, esercita sui giovanissimi è merito anche di un manga giapponese, Nana. Nel lungo elenco delle star che l'hanno indossata ci sono anche Dua Lipa, Damiano dei Maneskin ed Elisa Maino, che l'ha mostrata su Instagram.

Dua Lipa in Vivienne Westwood

Ma negli anni non è solo cambiato il pubblico di riferimento delle perle, ma anche e soprattutto il modo di indossarle: non solo col tubino o con l'abito da sera, ma in chiave casual, con una camicia bianca e un paio di jeans, con una semplice t-shirt o sopra un dolcevita in inverno. Per tutti, uomini e donne.