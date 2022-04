Perché la regina Elisabetta indossa sempre le perle: la tenera storia dietro alla collana La regina Elisabetta ha tagliato il traguardo delle 96 candeline e quest’anno celebra 70 anni sul trono: a farle compagnia sono le inseparabili collane di perle che indossa sempre per una ragione ben precisa.

A cura di Beatrice Manca

Nei suoi 96 anni di vita non se ne è mai separata: le perle sono i gioielli preferiti della regina Elisabetta, che raramente viene fotografata senza le sue collane da tre fili di perle. Le portava già da piccolissima, come dimostra l'inedita foto pubblicata da Buckingham Palace in occasione del suo compleanno: all'età di due anni la regina era una bambina con i riccioli biondi e una sottile collana di perline. Ma c'è una ragione se in tutti questi anni l'abbiamo sempre vista con le perle al collo: una tradizione che dura da secoli.

La regina Elisabetta nel 19

Il significato simbolico dei gioielli di perle

Le perle sono tra i gioielli più antichi e più carichi di significati: le indossano le spose, per esempio, in simbolo di fecondità e purezza e ovviamente le indossano le regine da secoli. Tonde e lucenti, le perle hanno una singolarità: più si indossano e più brillano. Per questo sono considerate "nobili" e indossate dalle regine di ogni epoca, da Cleopatra a Elisabetta II. Le perle poi hanno un loro codice segreto: i fili al collo dovrebbero aumentare con l'avanzare dell'età. Per questo nelle foto da giovane la regina indossava collane più sottili, a due fili, e ora rigorosamente tre.

La collana di perle della regina Elisabetta nasconde una storia

Ma la vera ragione per cui la regina non si separa mai dalle sue perle è personale: una tradizione che viene portata avanti all'interno della famiglia reale da secoli, precisamente dalla regina Vittoria. I genitori regalavano alla piccola Elisabetta due perle ogni anno, in modo da creare una collana di perle completa allo scoccare del suo diciottesimo compleanno. La tradizione di compleanno è stata raccontata dall'autrice Leslie Field a People: chissà se è proseguita con la figlia Anna o con Kate Middleton. Quel che è certo è che le numerose collane della regina valgono una fortuna: i tabloid inglesi stimano che, per il valore storico, ogni collana potrebbe valere quasi sei milioni di euro sul mercato. Ma l'ipotesi di una vendita è molto remota: per ora le perle restano per salde al collo di Sua Maestà.