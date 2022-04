La regina Elisabetta II da piccola: la dolce foto con i boccoli per festeggiare i 96 anni La regina Elisabetta II oggi compie 96 anni e, sebbene come da tradizione abbia rimandato i festeggiamenti pubblici a giugno, ha ricevuto una dolce dedica dal suo staff. Sul profilo ufficiale dei Royals è stata condivisa un’adorabile foto della sovrana da piccola: ecco com’era.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è un giorno speciale per la regina Elisabetta II: compie 96 anni ed è ufficialmente tra i sovrani più longevi della storia della Gran Bretagna. Come da tradizione, i festeggiamenti pubblici sono rimandati a giugno, ovvero a quando i Windsor celebreranno il Giubileo di Platino per rendere omaggio ai 70 anni di trono della monarca. Nel frattempo, però, The Queen si gode una giornata in famiglia nella tenuta di Sandringham, dove avrà la possibilità di riposarsi e rilassarsi dopo il periodo difficile appena affrontato a causa del Covid. Non è mancato il ritratto ufficiale condiviso sui social, anche se a fare scalpore è stata un'adorabile foto dell'infanzia postata dallo staff reale per augurare a Lilibet un buon compleanno.

Com'era la regina da bambina

Siamo ormai abituati a vedere la regina sorridente con i capelli bianchi, gli abiti colorati e le borsette di pelle quando appare in pubblico ma in quanti sanno com'era da bambina? A soddisfare le curiosità dei sudditi è stato lo staff reale che sui social ha postato uno scatto risalente alla sua infanzia. Nella foto The Queen ha due anni e appare in primo piano con le mani sotto al mento, il sorriso stampato sulle labbra e indosso un abitino bianco abbinato a una mini collana di perle (uno dei tratti distintivi del suo stile). All'epoca aveva i boccoli biondi e, sebbene fosse molto piccola, sembrava essere già sicura di sé. Avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe stata a capo della Gran Bretagna? L'unica cosa certa è che, nonostante gli anni che passano, non ha perso la sua iconica bellezza.

La dedica dello staff reale

Il profilo social della Royal Family non è gestito dalla regina ma dal suo staff e in occasione di una giornata tanto speciale come quella di oggi non poteva mancare la dedica a The Queen. Accanto alla foto dell'infanzia della sovrana è stata inserita una didascalia che ha celebrato tutti i traguardi che quest'ultima ha raggiunto nella sua vita. Le parole dei portavoce reali sono state: "Buon compleanno Sua Maestà! Oggi, quando The Queen compie 96 anni, condividiamo questa fotografia scattata quando aveva 2 anni. Allora la principessa Elisabetta era la figlia maggiore del duca e della duchessa di York e non ci si aspettava che diventasse regina. La sua vita cambiò nel 1936 quando suo zio, re Edoardo VIII, abdicò, suo padre divenne re Giorgio VI e la giovane principessa divenne presunta erede. Dopo la triste morte di suo padre nel 1952, la principessa Elisabetta divenne la regina Elisabetta II a soli 25 anni e quest'anno festeggia i 70 anni sul trono, i primi nella storia britannica". A questo punto, dunque, non resta che aspettare i festeggiamenti per il Giubileo di Platino per vederla ancora una volta in pubblico.