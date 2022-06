La regina Elisabetta II diventa imprenditrice: perché vuole aprire un pub a Sandringham La regina Elisabetta II si vuole dare all’attività imprenditoriale: a 96 anni pare che voglia aprire un pub tutto suo. Così facendo vorrebbe riqualificare la tenuta reale a Sandringham.

A cura di Valeria Paglionico

La regina Elisabetta II non si ferma mai e, nonostante i 76 anni e l'impegno serrato con i preparativi per il Giubileo di Platino, continua a essere super attiva. Certo, il Covid e i problemi di salute la stanno costringendo a rimanere spesso a palazzo ma è chiaro che è ancora lei a gestire tutti gli affari della Royal Family. L'ultima sua trovata? Pare che voglia aprire un pub nella tenuta di Sandringham, per la precisione nei pressi del palazzo in cui è solita passare le vacanze di Natale e le estati in compagnia degli alti Royals: ecco tutti i dettagli del progetto che dovrebbe trasformarsi in realtà nei prossimi mesi.

La regina riqualifica la tenuta di Sandringham

Sovrana, icona di stile, simbolo di un intero paese: la regina Elisabetta è ormai una vera e propria icona e a 96 anni non ha alcuna intenzione di prendersi una pausa dal suo lavoro, anzi, pare proprio che voglia darsi all'attività imprenditoriale. Stando a quanto trapelato dai tabloid britannici, ha intenzione di aprire un gastro-pub a Sandringham. La sua idea è quella di dare una nuova vita a un social club che ha chiuso due anni fa, così da donare un punto di ritrovo a tutti coloro che vivono nella zona intorno al castello reale.

Il gastro-pub della regina Elisabetta II

Il locale in cui dovrebbe sorgere il pub è un vecchio cottage, fa parte della tenuta di proprietà della sovrana ma deve essere riqualificato. Conta 2.000 metri quadrati di spazio e ha tutte le carte in regola per diventare un luogo di interazione e socialità. Gli abitanti di West Newton non potrebbero essere più felici per l'iniziativa, anche se temono che la struttura potrebbe diventare un po' troppo turistica vista la sua proprietaria "nota". L'unica cosa certa è che al momento la regina ha semplicemente messo in affitto gli spazi, nella speranza che qualcuno li ristrutturi, donandogli così una "seconda vita".