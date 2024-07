video suggerito

Perché Kamala Harris indossa sempre la collana di perle nelle occasioni pubbliche I gioielli di perle sono una sorta di “uniforme” per Kamala Harris: hanno un significato importante e sono un riferimento al suo passato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kamala Harris

Kamala Harris è la donna del momento: su di lei sono accesi i riflettori di tutto il mondo. Joe Biden si è ritirato dalla corsa alla presidenza. Al suo posto potrebbe esserci proprio la candidata del partito democratico a sfidare Donald Trump alle urne, il prossimo 5 novembre. Già prima vicepresidente donna e prima vicepresidente afroasioamericana della storia degli Stati Uniti d'America, ora Kamala Harris potrebbe diventare anche la prima presidente donna degli Stati Uniti d'America. E I Simpson lo avevano previsto! In una puntata di almeno 20 anni fa, si vede una Lisa presidente, vestita di viola e con le perle, esattamente come era vestita Kamala Harris all'Inauguration Day del 2021, per l'insediamento in qualità di vicepresidente. Proprio le perle, sono un dettaglio immancabile nei suoi outfit pubblici.

Il power dressing di Kamala Harris

Kamala Harris alla Howard University ha studiato Scienze Politiche. Da lì ha superato l'esame da avvocato, ha proseguito come procuratore fino ad arrivare al Senato, diventando la prima afroasioamericana ad essere eletta. Nel 202o è stata scelta da Joe Biden come sua vice in vista delle elezioni presidenziali, arrivando effettivamente a ricoprire la carica. In questi anni l'abbiamo sempre vista con look impeccabili, ben calibrati, con predilezione per il monocolore: il suo power dressing mixa sapientemente casual e formalità. In questo modo trasmette sì autorevolezza, ma anche affidabilità: vuole che su di lei si possa contare, vuole essere presa sul serio, vuole trasmettere solidità, ma vuole anche che in lei ci si possa identificare.

Kamala Harris

Il significato delle perle

La vicepresidente è stata membro dell'Alpha Kappa Alpha durante il suo periodo alla Howard University. Le perle che sfoggia sempre nelle occasioni pubbliche, sono proprio un riferimento all'AKA. L'accessorio immancabile nei suoi look formali è in particolare la collana di perle: fa parte della sua "uniforme" politica, declinata in filo doppio o triplo oppure in classico girocollo. Possiede anche un collier di perle nere, che alterna a quelle bianche classiche. A volte aggiunge anche orecchini coordinati. Non è un caso.

Kamala Harris

Tradizionalmente le perle rappresentano discrezione, affidabilità, sicurezza, eleganza. Ma proprio le perle sono un riferimento alle fondatrici della confraternita AKA. Per Kamala Harris indossarle è un modo per sottolineare l'influenza che la confraternita ha avuto sulla sua formazione e sul suo stile di leadership. Le fondatrici dell'AKA sono soprannominate le "Venti Perle": queste pietre sono da tempo l'emblema della confraternita e a ogni nuovo membro viene dato appunto un distintivo con 20 perle.