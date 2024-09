video suggerito

Il power dressing di Kamala Harris: colori in contrasto con Trump nel primo dibattito presidenziale Per il primo scontro diretto con Donald Trump, Kamala Harris ha scelto di porsi visivamente in contrasto con lui. Ha puntato su suo must, il tailleur con blusa.

A cura di Giusy Dente

Kamala Harris

Il mondo ha assistito all'attesissimo dibattito televisivo che ha visto scontrarsi Donald Trump e Kamala Harris, i due candidati alla Casa Bianca. Si è svolto a Filadelfia, in Pennsylvania, a due mesi dal voto per le elezioni presidenziali USA 2024: da un lato il candidato per il partito repubblicano, dall'altro la leader democratica. I due rivali non si erano mai incontrati prima. Hanno affrontato temi caldi come l'immigrazione, i diritti delle donne, l'aborto, l'economia, i rapporti con Russia e Israele, illustrando le rispettive posizioni. Kamala Harris è apparsa particolarmente convincente: per lei è arrivato anche il sostegno di Taylor Swift, un endorsement molto potente. Per il dibattito presidenziale la candidata del partito democratico ha scelto un power dressing deciso.

Lo stile di Kamala Harris

La candidata alla presidenza sta facendo la sua corsa verso la Casa Bianca in tailleur. Il completo è il capo must del suo guardaroba: sta puntando su un un look da donna di potere autoritario ed elegante, sofisticato ma sobrio, senza andare sopra le righe e rimanendo sempre ben riconoscibile. Il tailler le permette di risultare impeccabile, sempre in ordine: è un look classico e intramontabile, che da un lato quindi comunica tradizione, ma dall'altro può essere declinato in modi diversi, in chiave più moderna.

Donald Trump stringe la mano a Kamala Harris prima del dibattito

Ecco perché il tailleur è la scelta perfetta: le consente di essere in ordine e impeccabile, di sfoggiare uno stile classico, che non passa mai di moda, ma che al tempo stesso comunica sicurezza, forza. Non a caso si parla di "power suit", il tailleur (nato per l'uomo in origine) è simbolo del potere. Lei lo predilige coi pantaloni abbinati a giacca monopetto, con silhouette morbida e lineare, che esprime compostezza e rigore. Nel tempo ha declinato questo power dressing in moltissimi colori diversi, ma sempre in versione monocolore e con camicetta: non è assolutamente una fan delle stampe. È una fan dei toni neutri, ma ha sperimentato anche quelli pastello come il lilla e il blu polvere.

Il look di Kamala Harris

Kamala Harris al dibattito presidenziale

La vicepresidente Harris è stata vestita da Leslie Fremar, con cui ha iniziato a lavorare all'inizio della sua campagna. Per lo scontro diretto con Donald Trump, Kamala Harris ha scelto un look in linea con tutti i suoi outfit precedenti: la continuità e la riconoscibilità sono elementi che fanno parte della sua comunicazione, del suo linguaggio. Ha indossato un tailleur nero e una camicetta bianca con strisce tono su tono impreziosita da un fiocco. Questa tipologia di camicia si chiama lavallière: prende il nome da Louise de la Valliere, una delle favorite di Luigi XIV, pensata inizialmente per gli uomini.

È un grande classico sinonimo di eleganza, che Kamala Harris ama molto.Ha completato l'outfit con un paio di décolleté dal tacco basso. I colori contrastavano visivamente con l'abito blu cobalto e la cravatta rosso brillante indossati dal suo avversario. È una scelta intelligente e visivamente d'impatto, che comunica immediatamente un distacco, una differenza tra i due. L'aspirante presidente ha completato il look con gli orecchini di perle da cui non si separa mai nelle occasioni pubbliche: sono un riferimento al suo passato. Come Donald Trump, anche lei portava appuntata alla giacca una spilla con la bandiera americana. L'unico elemento in comune col suo avversario.