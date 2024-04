video suggerito

Perché tutti vogliono i jeans Levi’s e cosa c’entra Beyoncé con la denim mania Nell’ultimo periodo Levi’s ha visto un’impennata di ricerche e del valore delle proprie azioni: a cosa è dovuto questo rinnovato successo e perché c’entra Beyoncé. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Cowboy Carter, l'ultimo album di Beyoncé, è già un fenomeno non solo musicale ma anche culturale, poiché tocca diversi ambiti dalla società alla moda. Una delle canzoni del disco, Levii's Jeans, è un'ode al denim, che in questa stagione si sta imponendo con forza come uno tra i trend più glamour. Il verso della canzone "denim on denim on denim" indica la prevalenza del tessuto nei look che abbiamo visto recentemente e che vedremo ancora nella stagione Primavera/Estate. Beyoncé, però, non si limita a interpretare le tendenza ma è in grado di far (ri)scoppiare manie mai davvero sopite, come quella per i jeans Levi's, evegreen da sempre quando si parla di denim.

I Levi's sono ancora il must have della stagione

Stando a quanto riporta il Guardian, l'azienda di abbigliamento Levi Strauss & Co ha registrato un aumento del 20% dell'affluenza nei negozi degli Stati Uniti e un aumento del 20% del prezzo delle sue azioni. Nel Regno Unito, John Lewis ha riferito che le ricerche di "jeans Levi's da donna" sono aumentate del 263% dopo l'annuncio del disco. In tutto questo, mentre impazza il country core o la western era, alimentata proprio da Beyoncé, la cantante non manca di postare outfit o look in total denim. Questa tendenza influenzata anche dalla Regina del pop è confermata anche dall'account @databutmakeitfashion, che si occupa di analizzare i comportamenti dei consumatori. Anche questo profilo Instagram riporta che il double denim, ossia i look totalmente in jeans abbiano subito un aumento di richieste dopo l'uscita di Cowboy Carter.

In mezzo a questo trend di hype generale sul denim, Levi's ha addirittura cambiato, per qualche giorno, il proprio nome e il logo su Instagram aggiungendovi una "i" in onore della canzone di Beyoncé Levii's Jeans. Ovviamente si tratta di una spinta, nata dall'onda di successo dell'album di Beyoncé: è sicuramente un momento positivo per un brand la cui storia contribuisce a renderlo ancora desiderabile. In Summer Renaissance, l'ultimo brano del suo album 2022, Renaissance, la star si è occupata di borse. "Questa borsa Telfar è importata", canta. "Birkin? Quelle sono in magazzino". Vogue, in quel caso, aveva riportato che le ricerche di Telfar sui principali siti di reseller erano aumentate dell'85% nel giorno dell'uscita dell'album.

