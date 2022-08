Kate Middleton in bianco col tailleur da quasi 3mila euro: è rivoluzionaria senza tacchi Kate Middleton ha partecipato ai Giochi del Commonwealth 2022 con William e Charlotte e per l’occasione ha puntato sulla moda mannish con un tailleur bianco griffato. A fare la differenza sono state le scarpe: niente tacchi per la Duchessa, ha preferito un paio di sling-back gioiello basse.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family continua a lavorare a pieno ritmo nonostante sia estate inoltrata, anche se ha già annunciato che presto darà il via alle vacanze tra la tenuta di Balmoral e quella nel Norfolk. I Cambridge sono tra i Windsor più in vista e proprio nelle ultime ore sono apparsi in pubblico per un evento speciale: i Giochi del Commonwealth che si sono tenuti a Birmingham. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata la principessina Charlotte, che tra gli spalti ha esultato e fatto smorfie ma senza rinunciare allo stile, per l'occasione ha infatti indossato un adorabile abitino alla marinaretta. La mamma Kate Middleton non è stata da meno in fatto di look e col suo tailleur bianco e le sue scarpe "rivoluzionare" ha quasi rubato la scena alla bimba.

Kate Middleton con Charlotte e William a Birmingham

Chi ha firmato il tailleur bianco di Kate Middleton

Kate Middleton ha preso parte ai Giochi del Commonwealth 2022 in compagnia del marito William e della figlia Charlotte e come al solito ha dettato legge in fatto di stile. Dopo essere apparsa in pubblico in un'inedita versione sportiva qualche giorno fa, ora è ritornata elegante e bon-ton. Ha seguito la moda mannish indossando un tailleur in crêpe total white, un modello con giacca avvitata monopetto e pantaloni a sigaretta alla caviglia coordinati. Si tratta di un modello firmato Alexander McQueen, il cui prezzo totale supera i 2.300 euro (il blazer costa 1.490, i pantaloni 826). La Duchessa ha poi completato il tutto con un top in tinta e con una cintura bianca con una maxi fibbia metallica centrale.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Kate Middleton con le sling-back gioiello

A fare la differenza nel look estivo di Kate Middleton sono state le scarpe. Siamo sempre stati abituati a vederla con i tacchi ma questa volta ha abbandonato i classici décolleté. La Duchessa ha preferito delle sling-back basse, apparendo glamour ma allo stesso tempo rivoluzionaria. Per la precisione ha optato per un modello color tabacco con la punta nera: è firmato Camilla Elphick ed è contraddistinto da fibbia gioiello laterale e tacco raso terra. Qual è il prezzo delle calzature? 195 sterline (circa 233 euro), anche se al momento sui siti di moda di lusso sono out of stock. Insomma, la Middleton riesce a essere una regina fashion anche quando va contro le regole dell'etichetta reale: le sue scarpe senza tacco non sono forse bon-ton e di classe?