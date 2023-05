Kate Middleton con la cintura di perle: perché si è vestita di rosa per l’incontro al museo Pretty in Pink: la principessa Kate Middleton è radiosa con un tailleur rosa cipria. La scelta del colore, però, non è affatto casuale.

A cura di Beatrice Manca

Nonostante la pioggia, la primavera ha raggiunto il suo massimo splendore e il guardaroba si tinge di tinte pastello. Se non bastassero i suggerimenti delle passerelle, arriva Kate Middleton a confermare la tendenza. Il suo colore preferito, in questo momento, è il rosa: dopo l'abito indossato al Chelsea Flower Show in omaggio alla regina Elisabetta, la principessa del Galles ha sfoggiato un tailleur rosa confetto. Pretty in Pink, è proprio il caso di dirlo!

Il completo rosa (riciclato) di Kate Middleton

La principessa del Galles ha fatto visita al Foundling Museum nell'ambito dell'impegno per l'infanzia, il progetto che più appassiona Kate Middleton. Per l'occasione ha sfoggiato un total look rosa pastello: un completo Alexander McQueen con i pantaloni a sigaretta abbinato a una camicia dello stesso colore. Il look non è nuovo: ha già indossato il tailleur per un incontro con la fondazione Early Childhood.

Kate Middleton in Alexander McQueen

La scelta del colore, infatti, non è casuale: la principessa veste spesso di rosa durante gli incontri nelle scuole, o relativi ai diritti dell'infanzia. Il rosa è tradizionalmente un colore rassicurante, associato ai sentimenti di cura, compassione, dolcezza e maternità.

Kate Middleton

Gli accessori di perle di Kate Middleton

Per completare il look, la principessa ha puntato su accessori candidi: le scarpe bianche sono firmate Gianvito Rossi, mentre la cintura è un nuovo acquisto del brand inglese Camilla Elphick. Proprio questo dettaglio ha attirato l'attenzione del pubblico, non tanto per il prezzo (90 sterline) ma per la fibbia completamente ricoperta di perle. Sarà l'influenza della Sirenetta nella moda? O semplicemente il miglior accessorio da abbinare agli orecchini di perle di Maria Black?