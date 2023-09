Kate Middleton coi capelli raccolti: è icona di eleganza con lo chignon basso intrecciato Siamo abituati a vedere la principessa coi coi capelli sciolti, ma stavolta ha scelto il raccolto. Non si è smentita, invece, con la giacca riciclata low cost.

A cura di Giusy Dente

Abbiamo tutti nell'armadio quel capo o quell'accessorio che amiamo particolarmente e che per questo a cadenza periodica riutilizziamo. Vale anche per Kate Middleton. La principessa è una fan del riciclo e capita spesso di vederle addosso gli stessi giacche, cappotti e vestiti. Alterna le grandi firme al low cost, quindi se è fedelissima all'amato Alexander McQueen non è insolito vederle sfoggiare anche gioielli e abiti Zara. Proprio di questo marchio è una delle sue giacche preferite, che ha nuovamente sfoggiato.

Kate Middleton ama i tailleur

Ultimamente Kate Middleton agli impegni pubblici e durante uscite ufficiali sta indossando spesso il tailleur, perfetto per l'autunno e per il back to work. Lei è tornata a pieno ritmo agli eventi in cui è richiesta la sua presenza, in quanto membro senior della royal family. Di recente l'abbiamo vista in verde (un completo da 2500 euro), in beige (con T-shirt bianca), in blu (un outfit firmato dal suo brand del cuore Alexander McQueen) è in total white (scelta intramontabile, sinonimo di stile ed eleganza).

Oggi si è recata a Sittingbourne e ha fatto visita a Portage, nell'ambito della sua campagna Shaping Us dedicata alla tutela dell'infanzia. Portage è un servizio che supporta i bambini con disabilità e aiuta le famiglie dell'assisterli e nel provvedere ai loro bisogni. La principessa ha trascorso molto tempo con i bimbi e i loro genitori.

Il look di Kate Middleton è con la giacca riciclata

Per l'appuntamento odierno, Kate Middleton ha ripescato dall'armadio un capo che ama molto. La principessa ha una predilezione per il blazer in tweed e stavolta ne ha indossato uno rosso che ha già sfoggiato in passato. La giacca in questione è la stessa indossata a ottobre scorso, quando l'aveva abbinata a un paio di pantaloni neri e a una T-shirt bianca. In quel caso l'aveva scelta per augurare buona fortuna al team femminile di rugby in vista della Coppa del Mondo.

Tornando più indietro nel tempo, la giacca compare anche in un match di Euro 2020 allo stadio di Wembley e durante un viaggio a Copenaghen nel 2022. Per accompagnare i volontari di Portage nel loro lavoro, la principessa del Galles ha abbinato la giacca di Zara rossa coi bottoni dorati a un paio di pantaloni scuri, completando il look con T-shirt nude e ballerine Boden.

Solitamente la futura regina predilige i capelli sciolti: di recente ha anche cambiato taglio, optando per una frangia anni '70. Ma per l'uscita odierna ha preferito raccogliere la chioma, con un elegante chignon perfetto per dare al look un tocco chic.