Kate Middleton fa visita ai detenuti in tailleur: perché ha le dita fasciate

Durante l'estate la royal family ha messo in pausa gli impegni istituzionali: Kate Middleton ha trascorso le vacanze col marito e i tre figli al castello di Balmoral, come di tradizione. Ora, però, è tempo di riprendere in mano gli appuntamenti di lavoro. In pochi giorni la principessa ha partecipato a due eventi e in entrambi i casi ha scelto di indossare il tailleur.

Kate Middleton fan del tailleur

Tutti sanno che Kate Middleton è molto attiva nel mondo delle associazioni benefiche soprattutto quelle che aiutano i bambini in difficoltà: è una causa che le sta molto a cuore. Stavolta, invece, la principessa ha visitato l'HMP High Down nel Surrey, una prigione che ospita oltre 1000 detenuti e dove opera l'organizzazione benefica The Forward Trust: aiuta il reinserimento in società dei detenuti, li accompagna nel recuperare l'indipendenza una volta riottenuta la libertà e soprattutto li assiste nel superare eventuali dipendenze. Questa visita a sorpresa è arrivata subito dopo la partecipazione al match di rugby che ha visto scontrarsi Argentina e Inghilterra. Lì aveva optato per un tailleur total white, stavolta la principessa del Galles ha invece puntato sul blu scuro.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Il look della principessa

Il tailleur è uno dei capi must have dell'abbigliamento di Kate Middleton, soprattutto quando si tratta di appuntamenti di lavoro, visite istituzionali, incontri formali. Stavolta ha puntato su un power suit monocolore, in blu scuro. Il completo è riciclato ed è di uno dei suoi brand preferiti: Alexander McQueen. Lo possiede in diversi colori.

È composto da giacca monopetto avvitata e pantaloni a sigaretta. Lo ha abbinato a T-shirt bianca e immancabili décolleté Gianvito Rossi, altro marchio che indossa spessissimo. Al collo della principessa spicca la collana personalizzata Midnight Moon con le iniziali dei figli, in oro giallo. Come orecchini ha scelto il modello Lauren di Kiki McDonoug, in oro giallo e diamanti.

Come si è infortunata Kate Middleton

A molti non è sfuggito un dettaglio: il cerotto che la 41enne aveva alle dita della mano. Sembra che si sia infortunata nella residenza di Windsor in un momento di gioco con George, Charlotte e Louis in giardino, nulla di grave né di rotto. Difatti l'incidente e la fasciatura non le hanno impedito di stringere la mano a tutti, cordiale come sempre.