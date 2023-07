Le vacanze di William e Kate: dove trascorreranno l’estate con i figli Charlotte, George e Louis La scuola è finita anche per i principi George, Louis e Charlotte, ma questo non significa che sia tutto gioco e relax: per i reali infatti è un’estate molto diversa dalle precedenti.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche per la famiglia reale inglese si avvicina la data delle vacanze. Dopo un inizio anno ricco di eventi ufficiali – dalla maestosa incoronazione di Carlo e Camilla al Trooping the Colour – William e Kate Middleton si preparano alla loro prima estate da principi di Galles. Anche se i Windsor sono famosi per le loro consolidate tradizioni, per i piccoli George, Charlotte e Louis questa sarà un'estate di cambiamento sotto ogni punto di vista: la prima senza la regina Elisabetta, la prima con nonno Carlo sul trono e in una nuova casa. Come trascorreranno le vacanze i principini?

Le vacanze dei reali al castello di Balmoral

La scuola è finita anche per i principini George, Louis e Charlotte: prima di partire insieme ai genitori è probabile che passeranno alcune giornate spensierate nel parco dell'Adelaide Cottage, dove si sono trasferiti lo scorso anno. Qui infatti hanno a disposizione un immenso giardino per giocare sotto al sole, ma possono anche inforcare la vici ed esplorare il vicinissimo parco del castello di Windsor. Ad agosto invece partiranno alla volta del castello di Balmoral, la residenza scozzese dei reali dov'è tradizione che tutta la famiglia si riunisca almeno per qualche giorno. Elisabetta II era molto legata a questo luogo – la sua ultima residenza – ed è probabile che Carlo III vorrà continuare la tradizione, passando l'estate in questo luogo immerso nel verde e ricevendo le visite dei nipoti e dei parenti.

Balmoral Castle

Cosa fanno d'estate George, Charlotte e Louis

Se William e Kate partiranno per una vacanza esotica è impossibile saperlo: secondo i tabloid inglesi però la coppia potrebbe portare i figli in Galles, per onorare il nuovo ruolo ricevuto dopo la morte della regina Elisabetta. In ogni caso, sarà un'estate movimentata: il 22 luglio il principino George compirà 10 anni, una cifra da festeggiare in grande stile. Non solo: per i principini l'estate non significa solo gioco e relax, ma l'occasione di dedicarsi ad attività di volontariato, esperienze in campagna e di accompagnare i genitori nei loro impegni ufficiali. Del resto, ora che Carlo III è re, tutta la famiglia ha un nuovo ruolo, nuovi doveri e nuove abitudini.