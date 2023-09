Kate Middleton in tailleur: sfoggia un completo da 2500 euro La principessa del Galles ha sfoggiato un tailleur durante la sua ultima visita ufficiale. Tutti i dettagli del look.

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton ha scelto un tailleur verde scuro per far visita alla AW Hainsworth, la fabbrica di tessuti che veste la famiglia reale e il corpo militare britannico per le cerimonie ufficiali. La principessa del Galles ha potuto così conoscere meglio il patrimonio industriale dell'azienda, le pratiche sostenibili, il lavoro e l'educazione dei giovani. La futura regina ha avuto modo di approfondire le tradizioni di una realtà storica, fondata nel 1783 e fortemente intrecciata con la corona britannica, in possesso del Royal Warrant.

La principessa del Galles si è recata a Leed in Inghilterra e ha scelto un suo grande classico, il tailleur. Ultimamente, infatti, l'abbiamo vista speso con questa mise, come per la sua visita all'associazione benefica Street of Growth, dove ha scelto di indossarne una versione color cammello. Kate Middleton ha sfoggiato per questa occasione un completo verdone firmato da un altro Royal Warrent, il marchio brit Burberry. La giacca sartoriale a due bottoni dal taglio maschile ha un costo di 1550 sterline (pari a 1781,64 euro, al cambio di oggi) ed è stata abbinata a una camicia bianca semplice con bottoni a scomparsa. I pantaloni a vita alta, dello stesso colore del blazer, scendono a gamba larga dalla vestibilità fluida e valgono 790 sterline (827,6 euro).

Per le scarpe l'ex duchessa di Cambridge ha scelto il brand inglese di calzature di lusso Emmy London, il modello Jose, delle décolleté sulle tonalità del completo, è caratterizzato da un tacco largo non di altezza media. Per i gioielli la principessa ha sfoggiato un paio di orecchini a cerchio con perle incastonate del marchio Shyla, modello The Rosalia sono venduti a 68 sterline (78,16 euro). La collana a catena, invece, ha un valore di 188 dollari (177,2 euro) ed è firmata Laura Lombardi.