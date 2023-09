Kate Middleton in tailleur: la principessa completa il power suit con la T-shirt bianca La principessa del galles per il suo ultimo impegno pubblico ha scelto un look total beige, un completo di un brand londinese.

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton dovrà aspettare ancora un po' per diventare la sovrana del Regno Unito, ma regina di stile lo è da anni. Lo dimostra in ogni sua apparizione pubblica, la principessa del Galles è sempre impeccabile ed elegante, attirando l'attenzione dei fan sui dettagli dei suoi look. Per il suo ultimo impegno reale Kate Middleton ha scelto un tailleur color cammello composto da un paio di pantaloni palazzo e una giacca monopetto con un unico bottone. Un outfit elegante ma al contempo svelto.

Il look di Kate Middleton

La principessa del Galles ha visitato la sede di Street of Growth a Londra, un'associazione benefica che si impegna a contrastare la violenza tra i giovani adulti. Kate Middleton per l'occasione ha indossato un completo del marchio inglese Roland Mouret, il blazer e i pantaloni in seta e lana hanno rispettivamente un valore di 940 e 560 euro. Kate Middleton ha deciso di abbinarci una semplice T-shirt bianca, che dona un tocco di sportività al look.

Per le scarpe la scelta è ricaduta su Gianvito Rossi, brand molto amato dalla principessa, che ha indossato il modello 104 delle stesse tonalità dell'abito, in pelle scamosciato, tacco a spillo e un costo di 630 euro. Infine l'outfit è stato completato con un paio di orecchini in oro con pendente in quarzo cintrino del marchio di gioielleria britannico Kiki McDonough. Per i capelli Kate Middleton ha scelto la classica piega mossa che le incornicia il viso truccato in modo leggero.