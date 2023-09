Kate Middleton cambia stile: il nuovo taglio di capelli con frangia anni ‘70 La Principessa del Galles, al rientro in città, ha mostrato un makeover completo: frangia anni ’70 e capelli color caramello che ricordano i look di Farah Fawcett.

A cura di Arianna Colzi

La nuova frangia anni ’70 di Kate Middleton

Nuovo cambio look per la Principessa del Galles, Kate Middleton. La futura sovrana d'Inghilterra è tornata sulla scena pubblica riprendendo i suoi impegni ufficiali. Nei giorni scorsi ha fatto visita prigione di HMP High Down di Sutton, indossando un tailleur di uno dei suo brand preferiti ed esibendo un nuovo taglio con frangia a tendina anni '70.

La frangia a tendina e il nuovo colore sono già tendenze per l'Autunno 2023

Le icone beauty si riconoscono anche dalla loro capacità di mixare le regole con il loro stile personale. Middleton, infatti, è sempre molto attenta a rispettare il rigido codice a cui devono attenersi i reali, senza rinunciare ad un tocco personale. La nuova frangia a tendina valorizza i lunghi capelli lasciati sciolti e vaporizzati da onde leggere: le ciocche della frangia, quindi, si mischiano perfettamente al resto della chioma. Questo dettaglio ci riporta indietro di cinquant'anni, agli anni '70, quando a dominare erano gli hair look di Farrah Fawcett e delle altre protagoniste della serie Charlie's Angels. La frangia tendina che partiva da una perfetta riga centrale era il simbolo anche di altre dive di quel decennio come Brigitte Bardot e Jane Birkin.

Il nuovo color caramello esibito dalla Principessa del Galles

La Principessa del Galles, al rientro dalla pausa estiva, sembra aver cambiato anche il colore dei capelli: dal color mogano a cui ci aveva abituati negli ultimi mesi, è passata ad un color caramello, con un balayage perfetto che sfuma verso il biondo sulle ponte dei capelli.