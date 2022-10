Kate Middleton col blazer in tweed: il significato della spilla con la rosa rossa Kate Middleton augura buona fortuna al team femminile di rugby in vista della Coppa del Mondo. Nel video indossa un blazer Zara low cost e una spilla significativa.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È nota la passione di Kate Middleton per lo sport, motivo alla base della sua smagliante forma fisica, unito alla corretta alimentazione. Ai tempi dell'Università giocava a hockey, segue le partite di polo e ancora oggi pratica il tennis. Sta trasmettendo questa passione e questo stile di vita sano anche ai suoi figli. I royal baby Charlotte e George, infatti, prendono regolarmente lezioni di tennis e nuoto in un esclusivo club londinese. Inoltre dal 2021 Kate Middleton ha un ruolo ufficiale nel mondo del rugby inglese: ha preso il posto di Harry in qualità di patrona della Rugby Football Union e della Rugby Football League.L ‘annuncio ufficiale è arrivato a inizio anno, con un video in cui la principessa indossa la tuta, look sportivo perfetto per il nuovo incarico ufficiale. Oggi la principessa del Galles ha voluto parlare alle ragazze dell’England Rugby: la squadra femminile questo autunno gareggerà per conquistare la Coppa del Mondo in Nuova Zelanda. La moglie del principe William ha indirizzato un videomessaggio alle Red Roses, pubblicato sull'account Twitter di England Rugby, in cui ha augurato buona fortuna alla squadra per il torneo.

Il look di Kate Middleton

I blazer sono uno dei capi must del guardaroba di Kate Middleton, perfetti per essere declinati sia in look casual che più formali, da perfetta business woman di classe. La principessa, oltre alla propensione al riciclo, è nota anche per la sua passione per gli abiti low cost. Alexander McQueen e Catherine Walker sono le sua Maison preferite, ma in più di un'occasione ha optato per brand dai costi decisamente più accessibili. Stavolta, per esempio, la scelta è caduta su un blazer doppiopetto di Zara in tweed con spalle strutturate, tasche e bottoni color oro.

Kate Middleton a Copenaghen (febbraio 2022)

È lo stesso indossato per onorare l'Inghilterra nel giugno 2021 allo stadio di Wembley, nel match che vedeva la sua squadra del cuore contro la Germania nella semifinale di Euro 2020. Ma lo ha indossato anche durante un viaggio a Copenaghen, in Danimarca, nel febbraio di quest'anno. Lo ha abbinato a una semplice T-shirt bianca, un paio di pantaloni scuri a gamba larga, borsa nera e décolleté col tacco della stessa nuance. Ha aggiunto dei gioielli significativi.

Leggi anche Kate Middleton segue le orme di lady Diana: perché ha indossato un vestito giallo in ospedale

in foto: la spilla di Kate Middleton

Gli orecchini pendenti a goccia firmati Kiki McDonough sono tra i suoi preferiti, sfoggiati in diverse occasioni ufficiali: sono realizzati in oro giallo e con quarzo citrino, una pietra di un giallo molto acceso. Impossibile non notare la spilla appuntata alla giacca della principessa. Come sempre, anche stavolta è stata aggiunta per il suo valore simbolico. Si tratta infatti della spilla ufficiale dell'England Rugby. Nel videomessaggio la principessa dice: "Ciao a tutti. Volevo prendermi un momento per augurare buona fortuna ai Red Roses in vista della Coppa del Mondo di rugby in Nuova Zelanda. Non vedo l'ora di vedere come ve la caverete durante il torneo. Per molti membri della squadra, questa sarà la prima volta. Congratulazioni per essere stati selezionati per la squadra. Sono certa che questo sarà un momento particolarmente importante della vostra carriera e spero che possiate goderne ogni minuto. Buona fortuna per le settimane a venire. Metterò la sveglia presto per incoraggiarvi fino in fondo".