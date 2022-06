Kate Middleton torna al lavoro: il look di classe è col blazer low cost Terminato il Giubileo di Platino Kate Middleton è tornata agli impegni ufficiali. Il “back to work” non è con un look di lusso, ma col blazer low cost di Zara.

Archiviato il Giubileo di Platino, per Kate Middleton è stato subito tempo di tornare agli impegni pubblici ufficiali. Il weekend è stato impegnativo per tutti i royal, che hanno partecipato a quattro giorni di eventi in onore di Elisabetta II. La regina ha festeggiato in grande stile i 70 anni di regno: è stata circondata dall'affetto dei sudditi e ovviamente della famiglia al completo. Terminate le celebrazioni, la duchessa di Cambridge è tornata al suo fitto calendario di appuntamenti, che la vedono in prima fila soprattutto per progetti di natura umanitaria.

Kate Middleton, regina di umanità e di stile

Da mamma, Kate Middleton può immaginare quanto un genitore possa soffrire nel non poter aiutare i propri figli, nel non poterli adeguatamente sostenere durante le fasi della crescita, dal punto di vista economico e non solo. La moglie del principe William ha negli anni conosciuto tante realtà inglesi attive sul territorio proprio per dare sostegno a famiglie e genitori in difficoltà coi loro piccoli. Lei stessa ha dato vita al Royal Foundation Center for Early Childhood. Stavolta si è recata presso un ente, Little Village, che si occupa di donare giocattoli, vestiti e articoli essenziali ai poveri.

Ha incontrato il personale dell'associazione di beneficenza e anche una famiglia che riceve aiuti dall'organizzazione. La duchessa ha inoltre confezionato con le proprie mani uno dei pacchi che verranno poi distribuiti dai volontari. Dal 2016 a oggi, Little Village ha risposto a quasi 20 mila richieste di aiuto in tutta Londra, raggiungendo oltre 22 mila bambini.

Il nuovo look casual di Kate Middleton

Il nuovo look di Kate Middleton è da perfetta business woman di classe. Ha messo da parte le Maison del lusso e i brand di alta moda che hanno curato i suoi raffinati look del Giubileo di Platino, optando per qualcosa di low cost. Ha infatti indossato un blazer color crema di Zara. Costa circa 58 euro sul sito ufficiale: presenta tasche frontali a filetto e chiusura con gancio in metallo.

in foto: blazer Zara

Ha abbinato il blazer a top bianco e a un paio di pantaloni blu navy larghi con la piega di Roland Mouret, completando l'outfit con un paio di décolleté scure col tacco di Gianvito Rossi e clutch bianca firmata Massimo Dutti. Ha scelto poi un paio di orecchini Kiki McDonough, tra i suoi preferiti.

La duchessa è una fan della moda low cost e quando sfoggia qualche capo a basso costo, scatta immediatamente la corsa all'acquisto. Il blazer blu di Zara dello scorso anno è andato immediatamente sold out quando lo ha indossato. Accadrà anche con questo color crema? Diventerà il capo più ambito di questa stagione? Non è un caso se si parla di "effetto Kate": quello che indossa lei diventa subito un must have.