Kate Middleton, gli occhi sono tutti per lei: l’ultimo giorno del Giubileo è con l’abito color lampone Dall’inizio alla fine del Giubileo di platino Kate Middleton si è confermata regina di eleganza e di stile. Ha chiuso le celebrazioni con un look elegantissimo.

Kate Middleton in Stella McCartney

Dopo quattro giorni ininterrotti di festa, si è concluso il tanto atteso Giubileo di platino, le celebrazioni in onore di Elisabetta II: la sovrana 96enne ha festeggiato i 70 anni sul trono. Una vera regina da record. Alcuni problemi di salute le hanno impedito di presenziare a tutti gli eventi organizzati in suo onore, ma non ha deluso i sudditi: si è affacciata sul balcone di Buckingham Palace per salutarli sia nel primo giorno che nell'ultimo. Con lei in entrambe le occasioni c'era il resto della royal family. Tra tutti, Kate Middleton si è confermata un punto di riferimento importante all'interno della famiglia: è stata impeccabile più che mai in quest'occasione, confermando di essere pronta al suo futuro da regina.

Kate Middleton futura regina

Kate Middleton ha confermato di essere perfettamente a proprio agio nel suo ruolo di futura regina consorte. Carlo è l'erede al trono d'Inghilterra, ma William è il secondo in linea di successione. La duchessa è amatissima dai sudditi sin dal suo ingresso tra i royals. I sudditi vedono in lei un perfetto equilibrio tra le due donne della famiglia reale più amate di sempre: Elisabetta II e Lady Diana. Come la prima, prima la duchessa di Cambridge è discreta, sempre impeccabile e aderente all'etichetta. Della seconda ha la vocazione al sociale, l'eleganza, un atteggiamento amichevole: quando vuole, sa discostarsi dalle formalità, ma senza perdere mai di credibilità. Durante il Giubileo di platino ha confermato di essere il futuro del regno: ha incantato tutti con il suo portamento e coi look.

Elisabetta II con i duchi di Cambridge e i principini

Kate Middleton, l'ultimo look del Giubileo di Platino

Kate Middleton ha partecipato alla parata Trooping The Colour, che ha dato avvio al Giubileo di platino, con un abito bianco riciclato: la duchessa è solita riproporre gli stessi look a distanza di tempo, anche nelle occasioni importanti. Ha completato l'outfit con gli orecchini appartenuti un tempo a lady Diana, omaggiandola con questo gesto. Ha poi optato per un delicato giallo per presenziare alla messa presso la cattedrale si St. Paul: gli orecchini sfoggiati nascondevano invece un omaggio alla regina e al principe Filippo.

Kate e William con Louis, Charlotte e George

Domenica, ultimo giorno del Giubileo, la duchessa di Cambridge ha scelto un abito dal colore acceso ed estivo. La duchessa era elegantissima nel suo vestito color lampone di Stella McCartney: un abito midi, con maniche a sbuffo all'altezza dei polsi e arricciatura sulla spalla. Ha completato il sofisticato look con una nuova clutch di Emmy London, in velluto, nella stessa tonalità dell'abito.

Kate Middleton

La novità erano però gli orecchini. La moglie del principe William ama particolarmente i gioielli di perle e non è solita indossare accessori preziosi dal design moderno, preferendo quelli classici. Gli orecchini a grappolo floreale vintage che aveva ai lobi al Giubileo li ha indossati pochissime volte. La prima, è stata nel febbraio 2018 per un evento ufficiale. la base presenta un fiocco centrale tempestato di diamanti, circondato da un fiore di gemme colorate. Kate Middleton quando si tratta di stile non si smentisce mai.