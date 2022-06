Kate Middleton in giallo alla messa del Giubileo: gli orecchini sono un omaggio a Elisabetta Nel secondo giorno del Giubileo di Platino, Kate Middleton ha incantato tutti in giallo. Gli orecchini sono un dolce omaggio alla sovrana e al principe Filippo.

Ci siamo: sono in corso i tanto attesi festeggiamenti in onore della regina Elisabetta. La sovrana 96enne celebra i suoi 70 anni sul trono: appositamente per lei è stato organizzato un programma denso di appuntamenti ed eventi, per celebrare in grande stile il suo lungo regno. Il Giubileo di Platino si è aperto il 2 giugno con la tradizionale parata Trooping The Colour che ha visto, come sempre, tutta la famiglia reale riunita sul balcone di Buckingham Palace. L'omaggio a Elisabetta II andrà avanti fino al 5 giugno: 4 giorni di festa solo per lei, l'amatissima regina dei record. Oggi la cattedrale anglicana londinese di St. Paul ha ospitato la liturgia di ringraziamento, per celebrare la regina: Elisabetta ha dato forfait. Presenti, invece: Carlo, William e Kate, Harry e Meghan. La duchessa di Cambridge era incantevole e radiosa con un total look giallo.

Kate Middleton è il futuro

"Guardiamo al futuro con entusiasmo" ha detto Elisabetta II nel discorso che ha ufficialmente dato avvio al Giubileo di Platino. E in quel futuro, la presenza di Kate Middleton risulta fondamentale e decisiva. Carlo è l'erede al trono d'Inghilterra, ma il secondo in linea di successione è William: quando sarà sul trono, sua moglie diventerà regina. Dai sudditi è amatissima: vedono in lei una donna di grande umanità e al tempo stesso decisa, perfettamente a proprio agio nel ruolo che ha accettato sposando il nipote della sovrana. Sin dal suo ingresso nella royal family non ha mai sbagliato un colpo, allineandosi perfettamente all'etichetta, ma imponendosi con grazia e stile. Kate Middleton è impeccabile in ogni occasione, anche dal punto di vista dei look: raffinata, elegante, dal portamento regale. Sembra sia nata per affiancare il re d'Inghilterra. Lo ha confermato durante la messa del Giubileo di Platino.

Kate Middleton indossa un cappello firmato Philip Treacy

Kate Middleton incantevole in giallo

Alla parata Trooping the Colour, Kate Middleton ha partecipato con un look riciclato: ha indossato un abito-cappotto bianco firmato Alexander McQueen già sfoggiato l'anno scorso, al vertice del G7 in Cornovaglia. Ha aggiunto un cappello a tesa larga firmato Philip Treacy e completato il candido outfit con i gioielli di Lady Diana. Nel secondo giorno del Giubileo di Platino, in occasione della messapresso la cattedrale di St. Paul, la duchessa ha incantato tutti con un total look giallo limone. Ha puntato nuovamente su un abito-cappotto: il coat dress è il must di tutti i suoi look. Stavolta è firmato Emilia Wickstead, stilista a cui si affida molto spesso per le occasioni importanti. Lo ha abbinato nuovamente a un cappello di Philip Treacy con decorazioni floreali e ha completato il look con décolleté Gianvito Rossi color malva.

Kate Middleton in Emilia Wickstead indossa scarpe Gianvito Rossi

L'omaggio nascosto nel look di Kate Middleton

I gioielli della duchessa di Cambridge sono un dolce tributo alla regina. Kate Middleton infatti ha sfoggiato un paio di orecchini di Sua Maestà, gli stessi che aveva già indossato al funerale del principe Filippo. Sono gli orecchini pendenti con diamanti e perle del Bahrain provenienti dalla collezione privata della sovrana: sono stati indossati anche da Lady D, nel lontano 1982. Gli orecchini sono stati realizzati con perle donate alla regina e Filippo dal sovrano del Bahrain al momento del loro matrimonio nel 1947.