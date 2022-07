Kate Middleton, chic alla partita di polo: fa il tifo per il principe William col look candido Kate Middleton ha partecipato a una partita di polo del principe William a Windsor: ha incantato tutti con un look minimal, confermandosi regina di stile.

A cura di Giusy Dente

Kate Middleton in Emilia Wickstead

Dopo il tennis, tocca al polo. Proprio ieri Kate e William hanno fatto un'apparizione a sorpresa a Wimbledon per assistere allo scontro tra Djokovic e Sinner. La duchessa è una grande sportiva ed è anche patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), che è proprio il club che organizza il famosissimo torneo. Per l'occasione ha indossato un abito di Alessandra Rich celeste con pois bianchi, un vestito riciclato (come è spesso solita fare nelle occasioni pubbliche). Oggi invece Kate Middleton è arrivata alla Royal Charity Polo Cup per fare il tifo per il principe William, coinvolto in un match. Per l'occasione, non poteva rinunciare a spiccare col suo stile: ma ha messo da parte la stampa a favore di un look candido con cui ha conquistato tutti.

Il nuovo look di Kate Middleton

La duchessa di Cambridge ha indossato un abito bianco midi con dettagli neri di Emilia Wickstead, uno dei suoi brand del cuore, a cui si affida spesso. Lo ha abbinato a un paio di ballerine beige e nere con dettagli di perle sulla fibbia laterale di Camilla Elphick, orecchini a cerchio in legno, completando l'outfit con un paio di occhiali da sole di Finlay & Co. Lo stesso abito minimal è stato in precedenza indossato da Ivanka Trump, la figlia dell'ex presidente degli USA Donald Trump.

Kate Middleton in Emilia Wickstead

La moglie del principe William è una presenza fissa alle partite di polo di beneficenza: l'estate scorsa vi aveva dovuto rinunciare a causa di un periodo di autoisolamento, dovuto al contatto con una persona positiva al Covid. Il duca pratica questo sport sin da quando era bambino: era solito giocare assieme al fratello Harry e anche il principe Carlo ne è appassionato.

Kate Middleton in Emilia Wickstead

Stavolta verranno raccolti fondi per dieci associazioni tutte sostenute dalla coppia, tra cui The Foundling Museum, Family Action, East Anglia's Children's Hospices. All'evento, oltre ai duchi di Cambridge, c'era anche il cane di famiglia Orla, a cui sono affezionatissimi. Il cocker spaniel ha fatto il suo ingresso in casa all'inizio di quest'anno, in seguito alla morte del cane Lupo, morto nel 2020. Orla compare anche in uno dei ritratti ufficiali rilasciati nel giorno del compleanno della principessina Charlotte, a maggio.