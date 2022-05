Il compleanno della principessa Charlotte: maglione celeste e nuovo cagnolino per i 7 anni Charlotte di Cambrige oggi compie sette anni: la bambina somiglia sempre di più al padre, il principe William, e posa con un maglione color fiordaliso.

La piccola Charlotte di Cambridge compie oggi sette anni: la principessina somiglia sempre di più al papà, il principe William, e mostra tutto il suo spirito indipendente e vivace. Com'è tradizione, in occasione del compleanno è stato diffuso un nuovo ritratto della principessa scattato dalla mamma Kate Middleton. Charlotte è adorabile in un campo di fiori con un maglioncino a trecce del colore dei fiordalisi, mentre gioca insieme al nuovo amico a quattro zampe della famiglia reale.

Il maglione di Charlotte ha il colore dei fiori

Kate Middleton è una bravissima fotografa e ogni anno scatta personalmente i ritratti ufficiali dei figli, spesso in pose spontanee e in mezzo alla natura, mentre giocano come ogni bambino della loro età. La piccola Charlotte non fa eccezione: ora porta i capelli lunghi, in un bel castano dorato, ed è stata immortalata in un prato fiorito. La principessa indossa una polo a pois di Next e un maglione a trecce di Ralph Lauren. Il dettaglio di lusso è stato scelto con cura: ha lo stesso color celeste dei fiori alle sue spalle.

La principessa Charlotte con un maglione celeste Ralph Lauren

I Cambridge hanno un nuovo cane

Negli scatti della Duchessa di Cambridge si vede un nuovo "amico a quattro zampe" della famiglia. I Cambridge hanno un nuovo cane (anzi una cagnolina) di nome Orla, che oggi ha fatto ufficialmente il suo debutto ufficiale nei ritratti di famiglia. Charlotte la abbraccia sorridente, confermando che tra le due è già amore!