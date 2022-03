Perché Kate Middleton fotografa personalmente i figli George, Charlotte e Louis Kate Middleton ha sempre avuto la passione per la fotografia e da qualche anno a questa parte è proprio lei che fotografa i figli nei ritratti ufficiali. Il motivo per cui lo fa? Non vuole mettere in mostra le sue doti, semplicemente vuole preservare la privacy di George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton è una delle donne più amate e famose al mondo e il segreto del suo successo non può che essere la semplicità. È una principessa impeccabile, un'icona di stile capace di imporre mode e tendenze, una moglie e una mamma amorevole e, come se non bastasse, è anche una fotografa talentuosa. Il suo impegno nel settore non si limita a seguire eventi a tema o a lanciare contest aperti ai sudditi, mette alla prova le sue doti fotografando i membri della famiglia. I soggetti che preferisce? I figli George, Charlotte e Louis. La cosa che in pochi sanno è che, al di là della passione, la Duchessa realizza personalmente i ritratti dei principini per un motivo ben preciso.

Kate Middleton e la passione per la fotografia

Ogni volta che a casa Cambridge si festeggia un compleanno o una ricorrenza speciale legata ai principini, Kate Middleton è sempre pronta a immortalarli con la sua macchina fotografica. Gli scatti finiscono sulle pagine social ufficiali della Royal Family e diventano veri e propri ritratti ufficiali. La Duchessa ha ereditato questa passione dal nonno Peter Middleton, è stato lui a insegnarle i rudimenti del mestiere e a regalarle la prima macchina fotografica. Durante gli anni dell'università, inoltre, ha studiato fotografia presso la facoltà di storia dell'arte ed è proprio per questo che i suoi lavori sono tutt'altro che da dilettanti.

Kate Middleton preserva la privacy dei figli

Nella Royal Family i ritratti ufficiali di solito sono sempre stati affidati a dei fotografi professionisti ma, da quando Kate Middleton è diventata la moglie di William, è proprio lei che immortala personalmente i figli. Dietro questa scelta, però, non ci sarebbe solo un tentativo di mettere in mostra le sue doti, la verità è che si diletta in questa attività anche per una questione di privacy. Così facendo ha "sottratto" i principini a flash e telecamere, evitando che venissero perseguitati dai paparazzi proprio come successo ai loro antenati. Si tratta di un rimedio intelligente e insolito per mostrare il lato più dolce e nascosto della famiglia ma senza rinunciare all'intimità. Insomma, ancora una volta Kate ha dimostrato di essere una madre amorevole e attenta: in quanti non ci penserebbero su due volte a fare come lei?