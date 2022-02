Kate Middleton in tuta da ginnastica: il look sportivo è per il nuovo incarico ufficiale Kate Middleton ha “soffiato” a Harry il ruolo di patrona della English Rugby Union: eccola in versione sportiva con la polo e una tuta da ginnastica, più energica che mai.

A cura di Beatrice Manca

La coda di cavallo, la tuta da ginnastica e il pallone da rugby: Kate Middleton è da sempre una sportiva, ma così scatenata tra passaggi in campo e lanci non l'avevamo mai vista. La tuta di Kate con lo stemma della rosa è la sua nuova "divisa" ufficiale: la Duchessa di Cambridge infatti è la nuova patrona della English Rugby Union, la nazionale inglese di rugby. La Duchessa ha compiuto da poco 40 anni ed è più attiva che mai: è lei ad ereditare l'incarico che per anni è stato del principe Harry. L'annuncio ufficiale è arrivato con un video in cui la moglie del principe William mette da parte i suoi famosi abiti bon-ton e i cappotti che da sempre caratterizzano il suo stile, per sfoggiare un nuovo look sportivo.

Kate Middleton gioca a rugby

Kate Middleton e la tuta con la rosa rossa

Nel video pubblicato per l'annuncio ufficiale la Duchessa indossava un paio di pantaloni Nike color antracite (già sold out sul sito) e un top in tessuto tecnico azzurro, del marchio sportivo Sweaty Betty, con il cappuccio.Prezzo: 69 euro circa. Poi ha preso parte a un allenamento ufficiale della squadra, al Twickenham Stadium, mostrando energia ed entusiasmo da vendere. Ha indossato la divisa della nazionale di rugby inglese: la rosa rossa stampata sulla felpa e sui pantaloni infatti è proprio il simbolo della quadra. Ai piedi, ovviamente, aveva le scarpe con i chiodini necessarie in campo.

Kate Middleton con la divisa da rugby

Lo stile sportivo di Kate Middleton

La Duchessa di Cambridge ha da sempre uno spirito sportivo: spesso l'abbiamo vista con la tuta e i leggings per le manifestazioni sportive, o con gli stivali da cavallerizza per la campagna. Ha anche una grande passione per il tennis, e sulla terra rossa ha sfoggiato completini bianchi super chic. Nessuna sorpresa dunque che abbia "ereditato" lei la carica di Patron della nazionale di rugby, il ruolo ricoperto una volta dal principe Harry prima del trasferimento negli Usa. Il nuovo incarico la porterà a competere "virtualmente" con il marito William, che è patron della Nazionale di Rugby del Galles: quando le due squadre si affronteranno, ci sarà un "derby" in casa Cambridge!