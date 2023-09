Kate Middleton segue il trend del gessato: quanto vale il look per l’incontro con Tim Cook, il CEO Apple La principessa del Galles ha scelto un completo gessato per incontrare Tim Cook, CEO di Apple, al Castello Windsor. Tutti i dettagli (e il costo) del royal look.

Tim Cook con William d’Inghilterra e Kate Middleton

Kate Middleton e il principe William hanno ricevuto Tim Cook al Castello di Windsor. Il CEO di Apple ha pubblicato su X (ex Twitter) una foto con la coppia reale, scrivendo: "È stato un vero onore incontrare il Principe e la Principessa del Galles". Durante l'incontro hanno discusso di vari temi, dall'ambiente fino alla salute mentale. Nello scatto il trio è sorridente e Kate Middelton, in primo piano, sfoggia un look da vera business woman: lupetto a collo alto e completo gessato, uno dei must di stagione per l'autunno 2023.

Quanto costa il look di Kate Middelton

La principessa del Galles ha accolto il CEO di Apple (a quanto pare carico di doni: su Twitter si vedono foto in cui sui tavolini ci sono varie buste con il marchio tech) con un look elegante, da donna in carriera. Kate ha indossato un completo gessato dal fascino senza tempo, puntando su un blazer doppiopetto e pantaloni a vita alta. Il tailleur, del brand Holland Cooper, prevedeva una giacca dal costo di 549 sterline e pantaloni da 299 sterline. I capi erano impreziositi da bottoni dorati, abbinati a orecchini d'oro a cerchio del marchio Spells of Love (da 60 sterline). Un outfit dal prezzo totale di 908 sterline, pari a circa 1.050 euro.

Quali sono i brand preferiti da Kate Middelton

Come spesso accade, Kate Middelon si è affidata a Holland Cooper, un marchio 100% british. La scelta non sorprende, Kate ha da sempre mostrato una grande ammirazione per i brand inglesi. Nell'armadio royal, infatti, la maggior parte dei capi sono di stilisti inglesi o che lavorano a Londra. Il preferito in assoluto sembra essere Alexander McQueen, che ha firmato l'abito per il matrimonio reale, per quello di sua sorella, per i battesimi dei suoi figli e per la maggior parte degli eventi ufficiali.