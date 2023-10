Kate Middleton anticipa l’inverno col completo di lana: al posto della giacca indossa il gilet Kate Middleton è tornata in pubblico, questa mattina ha incontrato i profughi ucraini a Bracknell. Per l’occasione non ha rinunciato allo stile e ha anticipato l’inverno con un completo di lana in total grey.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è più attiva che mai da quando è diventata principessa del Galles e insieme al marito William partecipa spesso a eventi ufficiali in rappresentanza della corona. Nelle ultime ore è tornata ad apparire in pubblico e, come da tradizione, non ha rinunciato allo stile, dando ancora una volta prova di essere un'indiscussa icona fashion. Dopo i tailleur dallo stile mannish, da quello beige abbinato alla t-shirt al rigoroso gessato, questa volta ha puntato su un completo di lana, dando così una piccola anticipazione del suo armadio reale. Ecco cosa ha indossato di recente e per quale motivo ha sfoggiato un fiocchetto bicolore sul petto.

L'omaggio all'Ucraina di Kate Middleton

Nelle ultime ore Kate Middleton è tornata di fronte i riflettori ma questa volta "in solitaria". È volata a Bracknell, una cittadina nella contea del Berkshire, e nel centro commerciale Lexicon ha incontrato i membri dell'organizzazione Vsi Razom Community Hub, il cui obiettivo è sostenere i cittadini ucraini che si sono trasferiti in Inghilterra dopo essere scappati dalla guerra contro la Russia. Per mostrare il suo sostegno all'iniziativa non poteva che aggiungere un piccolo dettaglio simbolico al suo look: ha arricchito il maglioncino con una spilla a forma di fiocco in blu e giallo, i colori dell'Ucraina, accessorio in tinta col bouquet di fiori freschi che le è stato consegnato all'arrivo.

Kate Middleton col fiocco dei colori dell’Ucraina sul petto

Kate Middleton in total grey

Ad attirare le attenzioni del pubblico è stato soprattutto l'outfit della principessa e il motivo è molto semplice: di sicuro il prossimo inverno diventerà un vero e proprio must. Complici le basse temperature britanniche, ha puntato tutto su un completo di lana grigio con pantaloni palazzo dalla linea classica di Sezane e maglioncino smanicato in tinta di Cefinn. Quest'ultimo è stato usato al posto della giacca: con sotto la camicia bianca è stato trasformato infatti in un gilet. A completare il tutto non sono mancati i tacchi, questa volta medi e quadrati, con un paio di pumps in tweed di J. Crew. Per quanto riguarda gli orecchini, Kate ha puntato ancora una volta sul low cost con dei mini cerchi perlati di Shyla London (prezzo 68 sterline). Il suo look che anticipa l'inverno non è forse adorabile?