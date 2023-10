Federica Pellegrini presto mamma: “Ecco quando nascerà la bambina. Il nome? Lo abbiamo già scelto” Ospite di Verissimo, Federica Pellegrini ha parlato della sua gravidanza. La Divina è pronta a diventare mamma di una bambina e ha raccontato a Silvia Toffanin l’emozione di questi mesi, dalla scoperta di essere in dolce attesa a quella dell’annucio.

A cura di Elisabetta Murina

Federica Pellegrini è pronta a diventare mamma. Ospite di Verissimo, nella puntata del 1 ottobre, la Divina ha raccontato a Silvia Toffanin come procede la gravidanza, quando è previsto il parto e come ha scoperto di essere in dolce attesa di una femminuccia. In collegamento, il marito e futuro padre Matteo Giunta, che ha sposato nel settembre dello scorso anno.

Quando nascerà e come si chiamerà la figlia di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha scoperto il sesso del bebè abbastanza presto e, una volta saputo che sarà una femminuccia, sia lei che il marito si sono commossi: "Abbiamo saputo subito il sesso, alla seconda visita. Quando la ginecologa ha annunciato il sesso, una lacrimuccia è scesa". La nascita della piccola dovrebbe avvenire tra Natale e Capodanno, quindi entro la fine del 2023.

E il nome? Matteo Giunta, in collegamento, ha svelato che è già stato scelto, ma senza volerlo rivelare prima del tempo. La campionessa di nuoto ha spiegato: "La stessa domanda ce l'hanno fatta i familiari, lui ha detto ‘meringa'. Non si chiamerà così, ma quando ci rivolgiamo a lei noi la chiamiamo così".

La scoperta della gravidanza e l'annuncio sui social

Federica Pellegrini ha scoperto di essere incinta in maniera "classica", vale a dire andando in bagno e facendo un test di gravidanza: "È successo poco romanticamente, un classico test casalingo dopo un ritardo di qualche giorno. È andato Matteo a vederlo, io non ho voluto". Matteo Giunta si è emozionato: "Ero molto tranquillo, speravo di vederla felice, emozionata, ed è successo tutto molto naturalmente. Un'emozione incredibile".

Per quanto riguarda l'annuncio sui social, la coppia ha scelto di aspettare qualche mese prima di uscire allo scoperto con un ironico video:

Abbiamo tergiversato parecchio, quando abbiamo dovuto/voluto annunciarlo ero incinta di 4 mesi, volevamo tenerlo nascosto il più possibile per cercare di vivere la mia vita normalmente. Poi abbiamo messo insieme due avvenimenti molto importanti per me, la caduta del mio record del mondo dopo 14 anni e l'arrivo di una nuova vita, sperando di essere il più ironici possibili.

Oggi la Divina del nuoto sta bene e non vede l'ora di diventare mamma: "È stata una bella gravidanza, sono riuscita a mantenere la mia vita. Allargare la famiglia era quello che speravamo". Pellegrini ammette di aver considerato l'idea del parto in acqua: "Ci ho pensato, è un ambiente in cui il mio corpo si adatta benissimo. Poi vorrei che mia figlia mettesse piede nell'acqua il prima possibile. Ci piacerebbe fosse una bimba sportiva, poi sceglierà lei la sua strada".