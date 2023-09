Mary Jane, le scarpe della stagione hanno una storia lunga cent’anni Da calzature per bambini a modello preferito dalle donne degli anni ’20, le Mary Jane hanno mantenuto il loro fascino nel tempo e non vanno mai fuori moda.

A cura di Annachiara Gaggino

Un modello di Mary Jane di Lazzari

Laccate o decorate. Con doppio laccetto o indossate con il calzino. Le Mary Jane sono la scarpa del momento, sfoggiate da star internazionali e riproposte da Maison come Valentino, Prada e Jimmy Choo. Ognuno le reinterpreta con il proprio stile ma il modello rimane un classico da più di 100 anni. Da quando, nel 1902, il fumettista Richard Outcault le disegna ai piedi dei personaggi della vignetta Buster Brown, l'omonimo protagonista, un bambino combina guai, e la sorella di nome Mary Jane, appunto.

Le calzature rasoterra nere, in pelle, dalle linee tondeggianti e caratterizzate da un cinturino sulla caviglia diventano immediatamente riconoscibili e qualche anno dopo un calzaturificio nel Missouri, il Brown Shoe Company, ne acquista i diritti per poter ricreare un modello tridimensionale. Le scarpe sono un successo e tutti i bambini le indossano, arrivando anche al cinema ai piedi dell'enfat prodige Shirley Temple in Piccola stella.

Shirley Temple

Le trasformazione delle Mary Jane

Ma non solo i più piccoli cedono al fascino elegante di questa scarpa e, negli anni '20, al modello rasoterra e unisex viene aggiunto il tacco. Le Flappers, donne emancipate che amano ballare tutta la notte a ritmo di Charleston, sono le protagoniste dei Roaring Twentie e trovano proprio nelle Mary Jane la comodità e la libertà di lasciarsi andare in pista. Abbinate ad abiti con tagli a sbieco e i capelli à la garçonne, la calzatura prima simbolo dell'infanzia diventa la protagonista dei club e la preferita di dive come Greta Garbo, che contribuisce ad accrescerne la popolarità.

Twiggy nel 1966

Delle scarpe che non passano mai di moda e che trovano sempre il modo per riemergere; negli anni '60 vengono riproposte da icone di stile come Twiggy e Jean Shrimpton che le rendono uno dei pezzi più desiderati dalle ragazze della Swinging London. La loro estetica semplice, apparentemente bon ton, si offre a una moltitudine di interpretazioni, un pltaform rialzato le rende il pezzo forte del guardaroba della cantante grunge Courteny Love, mentre la stilista brit Vivienne Westwood le ricopre di tartan. E se è vero che la moda è ciclica, sembra che le Mary Jane non facciano eccezione. Oggi, infatti, tornano ad essere considerate un modello di scarpa unisex e a fare da apripista a questa rivoluzione culturale è Harry Style, che ha sfoggiato un modello di Gucci durante un red carpet.