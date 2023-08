8 scarpe di tendenza per l’autunno 2023 (che diventeranno must) Dalle ballerine raso terra agli stivali a punta, passando per mocassini chunky e décolleté ricoperte di pelo, ecco le scarpe di tendenza per l’Autunno/Inverno 2023-2024.

A cura di Marco Casola

Roger Vivier

Ballerine raso terra o tacchi a spillo? Stivali o décolleté? Quali sono le scarpe di tendenza per l'Autunno/Inverno 2023-2024? Quali le scarpe alla moda su cui puntare per la stagione fredda? Sulle passerelle della Milano Fashion Week abbiamo visto sfilare originali scarpe originali con le ali, altissimi cuissardes o scarpe senza tacco.

La tendenza per il prossimo autunno vede un ritorno agli anni 2000 con moltissimi modelli di scarpe dalla punta allungata e squadrata, tornano di moda stivali e stivaletti appuntiti e con tacco a spillo. I cuissardes, ovvero gli stivali alti fino alla coscia, con tacco alto o basso, sono sempre un must, mentre le ballerine, che negli ultimi anni erano scomparse dalle passerelle tornano in auge. Ecco tutti i modelli di scarpe di tendenza da avere per l'Autunno/Inverno 23-24.

Stivali a punta stretta

I look Y2K ormai sono un must che spopola ovunque, sui social, sulle passerelle indosso alle star. L'estetica anni 2000 fatta di vite basse, micro top e scarpe a punta lunghissima è decisamente di tendenza.

AndreAdamo

Sulle passerelle di Milano e Parigi spopolano dunque stivali e stivaletti dalla punta stretta e lunga, come i modelli con tacco alto e pelle drappeggiata visti nella collezione Autunno/Inverno 2023-2024 di AndreAdamo. Punte lunghe tornano anche in passerella da Loewe, dove sotto abiti e gonne spuntano stivali in pelle effetto calza con lunga punta bombata.

Loewe

Décolleté sling back

Dite addio alle classiche décolleté, i modelli must da diverse stagioni sono quelli sling back, ovvero con cinturino dietro la caviglia che lascia nudo il tallone. Questo modello solitamente estivo sarà un must anche il prossimo inverno, si indossa infatti anche con collant e calzini.

Gucci

Le sling back più cool di stagione sono quelle con punta allungata e applicazioni in metallo, stoffa o pelle, come i modelli visti sulla passerella Autunno/Inverno 2023-2024 di Gucci o come quelli maculati della collezione invernale di Roger Vivier.

Roger Vivier

Le ballerine

Dopo essere state rinchiuse nell'antro più buio della scarpiera, le ballerine tornano a essere un must have. E' stato il marchio Miu Miu la scorsa stagione a rilanciare le ballerine, riprendendo le linee dei modelli raso terra e con nastri utilizzati dalle ballerine di danza classica.

Ami Paris

Il trend della punta stretta e lunga lo ritroviamo anche sui modelli bassi, le ballerine più trendy dell'autunno sono infatti sottili e allungate, come i modelli che hanno sfilato sulla passerella Autunno/Inverno 2023-2024 di Ami Paris o che fanno parte della nuova collezione di Roberto Cavalli.

Tod’s

Tod's propone per l'autunno ballerine raso terra con gommini, fiocchetto, punta bombata e allacciatura alla caviglia, un modello molto simile a quello utilizzato nella danza classica. Lo stesso fa Roger Vivier, che però impreziosisce le ballerine in pelle con maxi borchie e cristalli tono su tono.

Roger Vivier

Le scarpe furry

Pellicce eco, dettagli furry su abiti invernali e cappotti di pelo sono un must ormai da diverse stagioni. Quest'anno il trend furry invade anche gli accessori e dopo i cappelli di pelo visti sulle passerelle di molti stilisti arrivano anche stivaletti, sandali e altre scarpe "pelose".

Gucci

I vecchi boots da montagna sulla passerella di Gucci vengono sostituiti da stivaletti interamente ricoperti di pelo, impreziositi dai dettagli iconici della Maison come i morsetti dorati. Anche Antonio Marras sceglie il dettaglio furry per gli stivaletti della nuova collezione autunnale.

Sunnei

Da Sunnei le scarpe per l'inverno hanno suole con gommini che fuoriescono e tomaia che ricorda i tessuti teddy bear. Massimo Giorgetti, designer di MSGM, utilizza tessuti furry come fil rouge della sua collezione Autunno/Inverno 23-24 e, oltre a cappotti e cappelli pelosi, fa sfilare originali décolleté interamente ricoperte di pelo in verde o rosso.

MSGM

Le mary jane

Sono romantiche ma se abbinate nel modo giusto posso dare un tocco un po' punk al look, stiamo parlando delle mary jane, ovvero quelle scarpe con tacco doppio, punta tonda e cinturino alla caviglia. Un tempo erano le scarpe bon ton per eccellenza, ora alcuni stilisti rivedono il modello aggiungendo zeppe imponenti, materiali lucidi e fantasie, come fa Marco De Vincenzo per le scarpe dei diversi look autunnali di Etro.

Etro

I mocassini chunky

I mocassini per l'autunno 2023? Sono chuky ovvero hanno suole grosse e imponenti che sembrano un carro armato. Via dunque con modelli maxi in nero o colorati come quelli di Santoni.

Santoni

Le scarpe anni '70 con la zeppa

Tornano di moda anche le scarpe con le zeppe e i tacchi doppi e alti. A essere must non sono però i classici sabot o gli zoccoli con zeppa unita, i modelli di tendenza per l'Autunno/Inverno 2023-24 ricordano le scarpe di moda negli anni '70, con plateau e tacco alto, in vernice o pelle lucida. Zeppe simili sono apparse sulla passerella invernale di Benetton, nella collezione disegnata da Andrea Incontri.

Benetton

Hanno invece stringhe, suola in gomma e sono interamente ricoperte di lana tartan a colori le originali scarpe con la zeppa dal mood seventies di Sunnei.

Sunnei

Gli stivali cuissardes

Gli stivali di tendenza per l'autunno sono altissimi e arrivano fino alla coscia, hanno punte allungate e bombate, tacchi a spillo o medi. Sulla passerella Autunno/Inverno 23-24 di Bally sfilano stivali in suede color tabacco, lo stesso tessuto impreziosisce i cuissardes con tacco scultura di Casadei, mentre Stella McCartney sceglie uno snake print sui toni del beige per impreziosire i suoi modelli autunnali.

Bally

Total white per i cuissardes di Gianvito Rossi, Alexander McQueen sceglie, invece, la pelle nera e ricopre i cuissardes di stagione con maxi cut. Un argento accecante caratterizza infine i maxi stivali con coulisse, dalle linee morbide e cadenti, con punta tonda e bombata, visti sulla passerella di AndreAdamo.