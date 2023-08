I 5 accessori di tendenza per l’Autunno/Inverno 23-24: sono di moda scarpe a punta, cravatte e cappelli furry Cappelli pelosi, cravatte, muffole al posto dei guanti, gioielli dalle dimensioni maxi e scarpe a punta, ecco la guida agli accessori di tendenza per completare i look dell’Autunno/Inverno 23-24.

A cura di Marco Casola

da sinistra MSGM, Dolce&Gabbana, Missoni

Dite addio ai gioielli minimal e ai semplici cappelli in lana. Dite addio anche alle scarpe con tacco a spillo e ai guanti in pelle o in tessuti tecnici, gli accessori e i gioielli di tendenza per l'Autunno/Inverno 2023-2024 sono estrosi, colorati, originali, vistosi e hanno dimensioni maxi e forme inconsuete. Dopo aver dato un occhiata a quelli che saranno i colori di moda, è ora il momento di capire quali saranno gli accessori must di stagione.

Sulle passerelle Autunno/Inverno 23-24 di Milano, Parigi e New York abbiamo visto sfilare una serie di dettagli inconsueti, scelti dai grandi stilisti per impreziosire e rendere unici look sia da giorno che da sera. Il must per la prossima stagione fredda sono dunque accessori macro, come i maxi cappelli pelosi o gli orecchini giganti. La cravatta diventa poi un accessorio imprescindibile, da avere nel guardaroba invernale, mentre stivali e décolleté dal tacco alto lasciano il passo a sabot e scarpe dal tacco basso, caratterizzate da punte lunghe e squadrate, molto simili a quelle di moda negli anni 2000.

Tutte con la cravatta

L'accessorio must per il prossimo Autunno/Inverno 2023-2024 è senza dubbio la cravatta, il dettaglio rubato dal menswear ha letteralmente spopolato nelle collezioni femminili e, praticamente tutti i designer, hanno proposto in passerella look con cravatte di ogni tipo, da quelle slim a quelle total black, da quelle corte e doppie a quelle in pelle.

Valentino

Pierpaolo Piccioli da sempre, nelle collezione disegnate per Valentino, utilizza una poetica fluida, creando capi e look no gender, in cui i confini tra maschile e femminile sono sfumati e non rigidi. Nella collezione invernale il designer propone camicie bianche che diventano abiti impreziositi da piume, lunghi chemisier in rosso acceso o blazer ricoperti da dettagli lucenti, tutti gli outfit sono completati con cravatte slim in nero.

Prada

Nella collezione Autunno/Inverno 23-24 di Prada il minimal si mescola con dettagli rubati allo stile militare e con capi che riprendono le linee delle divise worker. Anche qui sono protagoniste cravatte da indossare su abiti e camicie, realizzate in stoffe e colori identici a quelli del capo su cui la cravatta è indossata, in modo da creare un effetto full color in cui la cravatta sembra scomparire nella camicia.

GCDS

Cravatte nere dalle linee slim in tessuto sono apparse poi sulle passerelle di GCDS, Brunello Cucinelli e Dolce&Gabbana, abbinate a camicie e giacche indossate su shorts, gonne a tubo e mini. Tod's sceglie la pelle per i look in total leather dove tutto, dalle camicie ai pantaloni, fino agli accessori e ai capospalla, è realizzato in pelle nera.

Il cappello è di pelo

Quest'inverno non ci difenderemo dal freddo con bucket hat in pile o con semplici beanie in lana doppia, il cappello da avere nel 2024 è il cappello maxi a tesa larga, interamente ricoperto di pelliccia eco dai colori forti. Nella collezione invernale di MSGM, ricca di nuance forti e accecanti, i look sono completati con diversi accessori furry, tra questi anche i maxi hat di pelo, realizzati in eco fur verde acido o rosso intenso.

MSGM

Puntano, invece, su colori neutri come il bianco e il cipria, Antonio Marras e Annakiki, marchi che sulle passerelle invernali propongono modelli di cappelli con tesa larga e decoro di piume o pelliccia.

Antonio Marras

Le muffole sono i guanti must

Diciamo addio ai classici guati in pelle, in lana o in pile, quest'anno spopolano le muffole, ovvero quei guanti con le dita unite che ricordano la zampa di un orsacchiotto di peluche. Le varianti più trendy viste in passerella sono quelle pelose con dimensioni voluminose che rendono le mani enormi.

Ferrari

Ricordano i cappotti teddy bear le muffole che hanno sfilato sulla passerella invernale di Ferrari e Maryling, dove moltissimi look sono stati completati con guanti furry dai colori neutri o in nuance abbinate ai capi d'abbigliamento.

Sunnei

Il brand Sunnei punta sulle muffole in lana pelosa con l'iconica fantasia a strisce, divenuta ormai simbolo del marchio. Cormio completa i look con tubini in maglia e gonne longuette abbinando lunghi manicotti in lana sovrastati da muffole color panna decorate da inserti silver.

Cormio

Le scarpe a punta

Tra le scarpe di tendenza più originali viste sulle passerelle Autunno/Inverno 23-24 spiccano i modelli con punta lunga, che solitamente hanno una linea squadrata e ricordano i modelli di moda negli anni 2000. Gucci propone in collezione una serie di sabot e décolleté con tacco piramidale e punta lunga e rettangolare. Quest'ultimo dettaglio ritorna anche nelle scarpe scelte da Alessandro Dell'Acqua per completare i look invernali della collezione disegnata per N21.

Gucci

Più sottili e appuntite le scarpe "con le ali" viste in passerella da Prada, Maison che propone originali décolleté con kitten heels in colorazioni accese. Punte lunghissime e strette ritornano anche nei look di Ami Paris, Balmain e Arthur Arbesser.

Prada

I maxi gioielli dalle forme surreali

Ultimamente la tendenza, per quanto riguarda i gioielli, virava verso il minimal, erano principalmente di moda choker e orecchini mini, collane soottili e anelli quasi invisibili. Il prossimo inverno vedrà invece il ritorno di un trend "massimalista", fatto di gioielli scultorei dalle dimensioni importanti, con orecchini e spille dalle forme tondeggianti che ricordano un onda, come i modelli visti sulle passerelle di Missoni e Giada.

Missoni

Anche Givenchy sceglie dimensioni maxi per le parure di gioielli ma non opta per forme sinuose e tondeggianti: la Maison per l'inverno punta sul floreale, applicando fiori appuntiti su collane rigide e orecchini tridimensionali che, data l'opulenza dei diversi pezzi, diventano protagonisti dei look essenziali, creando un affascinante contrasto tra accessori barocchi e capi d'abbigliamento basici.

Givenchy

Tra i gioielli di tendenza ci sono poi tutta una serie di bracciali, collane e orecchini con inserti fluo e componenti molto particolari, a tratti surreali, vedi i bracciali in resina annodata di Lanvin o i collier e gli orecchini colorati di Sunnei.

Lanvin

Saint Laurent per l'inverno propone abiti dai volumi importanti, con spalle volutamente giganti, opposte a vite strettissime. Nei look della Maison spuntano maxi orecchini color bronzo che danno movimento al look grazie alle forme aerodinamiche e che ricordano un'elica in movimento.