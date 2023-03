Le scarpe più originali della fashion week: i modelli di tendenza per l’Autunno/Inverno 23-24 Stivali maxi che si indossano arricciati, mini boots e zeppe “pelose”, sandali con tacco a forma di logo e stivaletti con tacco scultura, ecco le scarpe più trendy e originali dalle sfilate Autunno/Inverno 2023-2024.

A cura di Marco Casola

Durante la Milano Fashion Week gli stilisti ci hanno svelato come ci vestiremo nella prossima stagione fredda, quali colori indosseremo e quali sono le tendenze che ci faranno innamorare durante il prossimo Autunno/Inverno 2023-24. In passerella abbiamo adocchiato gli accessori must del prossimo autunno: dagli stivali arricciati ai sandali furry, ecco le scarpe su cui puntare e come abbinarle.

Gli stivali "arricciati" di AndreAdamo

L'inverno, si sa, fa rima con stivali: dimenticatevi però i classici modelli da cavallerizza e puntate invece allo spazio siderale. AndreAdamo firma i cuissard con tacco alto più futuristici della stagione, argentati e con una serie di arricciature che creano giochi di volume dal ginocchio in su. Per avanzare a passo sicuro nelle notti di festa invernali, come vere figlie delle stelle.

Gli stivali di AndreAdamo

Le scarpe con le "ali" di Prada

Prada ha regalato un'emozionante sfilata Autunno/Inverno 2023-24 che celebra l'eleganza femminile tra gonne candide, abiti-camice e uniformi rivisitate e ricami floreali. L'oggetto del desiderio? Le scarpe origami dal tacco basso, in stile anni Cinquanta, impreziosite da piccole sculture alate sulla punta leggere come un foglio di carta.

Le scarpe origami di Prada

Gli stivali effetto cocco di di Bally

La stampa coccodrillo – in versione cruelty free – non è solo la tendenza per le borse di stagione, ma anche per le scarpe. Sulla passerella di Bally sono apparsi grintosi stivali ‘cocco' color melanzana, con tacco basso e una serie di piccole cinghie. Anche sotto il più semplice dei cappotti questi boots non permetteranno di passare inosservati!

Gli stivali cocco di Bally

I sandali con tacco logo di Gucci

Sandali anche d'inverno? Perché no! Le mules che tanto abbiamo amato nelle scorse stagioni tornano protagoniste della sfilata Autunno/Inverno 2023-24 di Gucci, rielaborando storici modelli d'archivio della casa di moda fiorentina. L'apparente semplicità della forma, con minifiocco sul piede, svela un dettaglio d'impatto: il tacco logo circolare con la doppia G incrociata.

I sandali con tacco di Gucci

I mocassini ballerina di Tod's

Sotto i pantaloni mocassini o ballerine? Entrambi! I fan delle scarpe basse impazziranno per la nuova creatura di casa Tod's: l'iconico mocassino con i gommini si trasforma in una ballerina con cinturino alla caviglia super chic, da indossare sotto pantaloni a sigaretta o gonne plissé.

I mocassini ballerina di Tod’s

Gli stivaletti con tacco scultura di Sunnei

Sulle passerelle invernali sono i dettagli a fare la differenza. Il tacco diventa un elemento ironico con cui giocare anche per Sunnei, che manda in passerella stivali bicolor con suola e tacco effetto ‘gomma' in colori fluo, come il verde lime, da abbinare a look total denim o a bomber streetstyle.

Gli stivali di Sunnei

Gli stivali vernice di Benetton

Stanchi dei soliti stivali neri o marroni? Buone notizie: le passerelle invernali si accendono di modelli colorati, perfetti per illuminare outfit grigi o neri, o per sbizzarrirsi con look monocromatici. Tra le tinte più gettonate per il prossimo autunno c'è il rosso rubino, scelto dal designer Andrea Incontri di Benetton per i suoi stivali in vernice con maxi plateau e tacco alto. Una dose di energia dalle vibes anni Settanta, da abbinare sotto abiti scamiciati o minidress.

Stivali in vernice Benetton

Le mary jane a fiori di Etro

Non possiamo più fare a meno delle zeppe e infatti eccole tornare sulle passerelle Autunno/Inverno 2023-24. Etro rivisita le mary jane con cinturino alla caviglia in versione folk, con tacco largo e plateau, impreziosite da un disegno floreale con piccole margherite a contrasto. Si portano sotto abiti stampati, gonne scamosciate o look total denim per look boho-chic.

Le mary jane di Etro

I décolleté cristallo di Santoni

Brillare, brillare, brillare: a giudicare dalle sfilate milanesi, l'imperativo morale del prossimo Autunno/Inverno è scintillare con abiti in lurex, paillettes e accessori gioiello. Non fanno eccezione le scarpe: Santoni anticipa la party season con décolleté ricoperte di cristalli con maxifiocco sulla punta. Un modello glamour e prezioso che farebbe invidia alla stessa Cenerentola!

Le pump di Santoni

I sandali pelosi di Salvatore Vignola

Il faux fur è la macrotendenza dell'Autunno/Inverno 2023-24: cappotti a pelo lungo e accessori peluche hanno dominato le passerelle milanesi. Dopo la mania delle borse peluche, ecco arrivare le scarpe più cozy e calde dell'inverno: i sandali furry di Salvatore Vignola. Le mules sono caratterizzate da tacco squadrato e ricoperti riccioli morbidi come il vello di un pecora, ma in un lilla sofisticato perfetto per le palette invernali.

I sandali pelosi di Salvatore Vignola

I boots effetto marmo di MSGM

Tra le stampe più originali apparse in passerella c'è sicuramente quella ‘marmorizzata' proposta da MSGM: le modelle hanno calzato anlke boots dall'effetto ‘puffy' con punta e tacco a spillo. Il motivo black'n'white degli stivaletti ricorda un po' le striature del marmo: dopo le scarpette di cristallo, le moderne principesse indosseranno i marble boots?