Gli abiti nuvola, il bianco e le gonne strappate: sfila a Milano la sinfonia di Prada Prada è protagonista della seconda giornata di sfilate milanesi con un’ode alla leggerezza e all’eleganza: in prima fila star come Chiara Ferragni.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una sinfonia di leggerezza: abiti come nuvole, gonne candide, fiori bianchi che sbocciano sugli orli e sui tailleur. Prada è protagonista della seconda giornata di sfilate milanesi. La collezione Autunno/Inverno 2023-24, disegnata a quattro mani da Miuccia Prada e Raf Simons, ci regala una nuova femminilità dove rigore e romanticismo, sensualità e raffinatezza si danno la mano. La prima fila è un trionfo di star: da Dua Lipa, con maxi blazer, a Chiara Ferragni, arrivata da sola con un trench in pelle dark.

La collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Prada

In una passerella in penombra appare, come una visione, la prima modella di Prada che indossa una gonna bianca con fiori ricamati. Il candore è una delle cifre ricorrenti della sfilata: la prima parte è dominata da gonne candide con orli fioriti, che siano mini o a corolla, abbinate a pullover grigi e blu e a scarpe origami flat. Un po' sposa, un po' ufficio, sempre con il rigore minimal e chic (tanto milanese!) che contraddistingue Prada.

Nella nuova collezione le silhouette si asciugano, le stampe si riducono alle uscite finali, la palette colori è rarefatta a toni utility – come il verde militare e il grigio – e a morbide nuance pastello come il rosa e il verde menta. Sfilano pantaloni a sigaretta – è finita l'era dell'oversize? – con camicie e polo semi trasparenti, abiti scivolati perfetti nella loro semplicità, disegnati con un'unica linea sul corpo. I fiori bianchi ingentiliscono il tailleur grigio di Gigi Hadid e le mini micro: più che un inverno uggioso questa sfilata racconta l'inizio di primavera.

Pennellate di rosso accendono la passerella con tailleur boxy e giacche oversize indossate a pelle, senza camicia. Tornano i colletti a punta, una delle nuove ossessioni di Prada, e appaiono morbidi abiti imbottiti, effetto piumino, del peso di una nuvola.

Gli orli dei cappotti si accorciano: il prossimo inverno indosseremo tutti una mantella color cammello, abbinata alle scarpe a punta e alla borse trapezio che accompagnavano le modelle. Non mancano poi gli abiti da sera con strascichi asimmetrici tagliati a vivo, come strappati: la sfilata di Prada è una sinfonia, un crescendo, dove non c'è una sola fuori posto. È solo togliendo il superfluo, il rumore di fondo, che si può trovare l'armonia dell'eleganza.