Mahmood alle sfilate di Milano dice addio ai baffi e indossa l’abito sui pantaloni Tra gli ospiti vip della sfilata di Prada alla Milano Fashion Week non poteva mancare il cantante Mahmood che, ancora una volta, fa centro con il suo stile genderless.

A cura di Beatrice Manca

Mahmood è un ospite fisso alle sfilate: il suo stile genderless ha stregato la moda, così come la sua voce ha stregato il mercato musicale. Dopo un'apparizione alla New York Fashion Week, il cantante di Soldi è tornato a Milano ed è apparso alla sfilata di Prada con un nuovo look: ha detto addio ai baffi e ora, perfettamente rasato e con i capelli cortissimi, ha scelto l'eleganza di un sobrio look blu notte.

Mahmood con l'abito-tunica alle sfilate

Il cantante Mahmood è stato fotografato all'ingresso dello show di Prada con un nuovo look: nonostante il freddo di febbraio ha scelto di rinunciare al cappotto, indossando una classica camicia bianca con cravatta sottile e un paio di pantaloni neri, abbinati a chelsea boots dalla punta quadrata? Il pezzo forte del look, però, era l'abito tunica blu notte sfumato indossato sopra, per armonizzare il look: un mix tra un soprabito e un pullover.

Mahmood in Prada

Mahmood dice addio ai baffi

A New York il cantante ci aveva stupito con un nuovo look: borsone da lavoro, camicia e..baffi! Il look però non sembra averlo convinto troppo perché, a meno di due settimane di distanza, lo ritroviamo completamente rasato, con l'iconfondibile taglio con minifrangia dritta e squadrata. L'accessorio a cui non rinuncia mai? L'orecchino a cerchio argentato, diventato ormai la sua firma di stile. Alla sfilata erano presenti anche Chiara Ferragni, Emma Roberts, Dua Lipa e Claire Foy: un vero e proprio parterre stellare!