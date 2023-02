Mahmood alle sfilate di New York cambia stile: il nuovo look con i baffi e la borsa da lavoro Mahmood è volato in America per la New York Fashion Week, ha seguito la sfilata di Thom Browne direttamente dalle prime file del front-row. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lui in fatto di stile?

A cura di Valeria Paglionico

Si è appena conclusa la New York Fashion Week dedicata alle collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24 e sono state moltissime le Maison che hanno presentato le loro collezioni con delle sfilate spettacolari e d'impatto. Le star non si sono lasciate sfuggire un evento mondano simile ma la cosa che in pochi sanno è che nei front-row degli show ci sono stati anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo italiano. Dopo Elisabetta Canalis, apparsa meravigliosa in un outfit sensuale e bon-ton da Tory Burch, anche Mahmood è volato nella Grande Mela, lasciandosi immortalare alla sfilata di Thom Browne: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

Il completo glamour di Mahmood

Solo pochi giorni fa Mahmood era tornato sul palco dell'Ariston in coppia con Blanco e aveva lasciato tutti senza parole con un look glamour e genderless fatto di trasparenze e tacchi alti. Nelle ultime ore è volato a New York per la Fashion Week, dando l'ennesima prova di essere una vera e propria icona di stile oltre che un talentuoso cantante. Ha partecipato alla sfilata di Thom Browne, approfittandone per sfoggiare un outfit originale ma allo stesso tempo super sofisticato. Ha indossato un completo grigio scuro firmato proprio dalla Maison, un modello con la giacca classica ma con i pantaloni oversize lunghi fino alla caviglia, caratterizzati da un elastico a righe intorno al punto vita e da un taglio cut-out sul fianco.

Mahmood in Thom Browne

Mahmood con un nuovo look a New York

Per completare il tutto Mahmood ha scelto una camicia crop bianca in tessuto trasparente, una cravatta coordinata e un paio di stivaletti di pelle stringati. A fare la differenza è stata la borsa, un modello maxi e da lavoro con i manici rigidi e la chiusura gold. Il cantante, inoltre, ha aggiunto un dettaglio inedito al suo look: un paio di baffi in pieno stile anni '70, dicendo così addio al viso completamente sbarbato che lo ha sempre contraddistinto. Mahmood non è forse l'artista italiano che più di tutti riesce a fare concorrenza ai divi internazionali in fatto di look?